Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcia z Zuzanną Pactwą

Jarosław Bieniuk postanowił publicznie uczcić wyjątkowy dzień swojej partnerki. 24 października Zuzanna Pactwa obchodzi 39. urodziny. Z tej okazji były piłkarz opublikował na swoim profilu na Instagramie kolaż zdjęć, które ukazują wspólne, czułe chwile pary. To wyjątkowe wydarzenie, zważywszy na fakt, że Bieniuk rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego.

Na romantycznym kolażu widać Bieniuka i Pactwę w różnych sceneriach — zarówno zimowej, jak i letniej. Nie brakuje pocałunków i objęć, co jednoznacznie pokazuje, jak bliska jest im ta relacja. Fani pary nie kryli zachwytu, a zdjęcia szybko obiegły sieć.

Jarosław Bieniuk znany jest z bardzo oszczędnego podejścia do dzielenia się swoim życiem uczuciowym. Tym bardziej jego gest z okazji 39. urodzin Zuzanny Pactwy został odebrany jako wyjątkowo wzruszający. Kolaż, który zamieścił na Instagramie, to nie tylko zbiór zdjęć — to także emocjonalna deklaracja uczucia.

Partnerka Jarosława Bieniuka skończyła 39 lat. Jak świętowali?

Zuzanna Pactwa to była modelka i właścicielka marki modowej. Związek z Bieniukiem całkowicie zmienił jego podejście do życia i miłości.

To był moment, w którym prawie pogodziłem się z tym, że dopóki dzieci nie podrosną, nie będę budować kolejnego związku. Ale gdy poznałem Zuzę, ta sytuacja mnie zaskoczyła. Zakochałem się. Trzeba było plany układać na nowo wyznał Bieniuk w rozmowie z magazynem ''Viva''.

Urodziny Zuzanny były okazją do pokazania światu, jak wiele dla siebie znaczą. Na zdjęciach z kolażu widać zakochaną parę w pięknych plenerach — nad morzem, w górach, podczas wspólnych podróży. Każde ujęcie pełne jest czułości i miłości.

Wszystkiego najlepszego, moja kochana napisał Bieniuk na Instagramie.

Jarosław Bieniuk wciąż pamięta o Annie Przybylskiej

Choć Bieniuk układa sobie życie na nowo, nie zapomina o przeszłości. Październik to dla niego szczególny czas — przed 11 laty zmarła jego partnerka, aktorka Anna Przybylska, z którą miał troje dzieci. Były piłkarz uczcił rocznicę śmierci ukochanej publikując w mediach społecznościowych nieznane dotąd zdjęcie z rodzinnego albumu. Również Oliwia Bieniuk uczciła 11. rocznicę śmierci mamy w mediach.

Bieniuk nigdy nie ukrywał, że strata Anny była dla niego ogromnym ciosem. Dopiero kilka lat później, po krótkim związku z Martyną Gliwińską, z którą ma dziś pięcioletniego syna Kazika, spotkał Zuzannę Pactwę. Jak sam przyznał, ich spotkanie zmieniło jego życie.

