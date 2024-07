Jarosław Bieniuk po śmierci Anny Przybylskiej musiał zająć się prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi. Choć tragedia przewróciła życie jego rodziny do góry nogami, były piłkarz dzielnie stawił czoła wszelkim trudnościom losu. Wrócił do pracy, zaczął wyjeżdżać za granicę i coraz częściej się uśmiechać. Przypomnijmy: Bieniuk wyjechał do pracy za granicę. Pokazał jak zarabia na utrzymanie rodziny

Reklama

Niedawno sportowiec odwiedził Stuttgart, gdzie uczestniczył w spotkaniu na temat nowej platformy eFan24. Po powrocie do kraju, bardzo docenił swoje ukochane miejsce na ziemi, czyli tam gdzie ma dom - Orłowo. Na swój Instagram wrzucił piękny widok zza okna na morze. W zimowej, ale jednocześnie słonecznej scenerii wygląda to jeszcze piękniej.

Nic dziwnego, że Jarosław tak bardzo lubi wracać do kraju. Ma przecież za czym i za kim tęsknić.

Zobacz: Bieniuk udzielił pierwszego wywiadu w telewizji po śmierci Przybylskiej. Zaczął nowy etap w życiu

Zobacz także

Reklama

Najpiękniejsze zdjęcia Ani Przybyskiej: