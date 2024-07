1 z 5

Jarosław Bieniuk pojawił się na festiwalu filmowym w Gdyni na imprezie zorganizowanej przez stację TVN! Były piłkarz, który na co dzień mieszka w Trójmieście, rzadko pojawia się na salonach, ale tym razem zrobił wyjątek i przyszedł na festiwal, który odbywa się w jego rodzinnym mieście. Ku zaskoczeniu gości, Jarosławowi Bieniukowi nie towarzyszyła jego nowa partnerka Martyna Gliwińska, z którą ostatnio spędził krótki urlop. Para już nie kryje się ze swoimi uczuciami, ale widocznie nie są jeszcze gotowi na to, żeby pokazywać się razem na imprezach. Bieniuk postawił na casualową stylizację - założył granatową marynarkę, jasną koszulę, a do tego dżinsy. Trzeba przyznać, że taki styl zdecydowanie mu pasuje. Zobaczcie zdjęcia!

