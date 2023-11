Serwis polscylektorzy.pl przekazał smutne informacje. Nie żyje Janusz Kozioł, znany lektor, którego głos znają niemal wszyscy. Mężczyzna zmarł w wieku 68 lat.

Jeszcze niedawno w internecie pojawiła się informacja, że Janusz Kozioł potrzebuje pomocy. Lektor walczył bowiem z SLA - nieuleczalną chorobą, którą zdiagnozowano u niego 3 lata temu.

- Lekarze przez długi czas nie byli w stanie postawić diagnozy. Gdy usłyszałem: Stwardnienie zanikowe boczne opuszkowe (SLA), nie chciałem wierzyć. Nieubłagana przewrotność losu i wyrok. Nie wiadomo, dlaczego choroba się pojawia i nie ma na nią lekarstwa. Pozostaje tylko cud. Postać SLA, na którą cierpię, atakuje narząd mowy i funkcje oddechowe. Kłopoty z mową zaczęły się dwa lata temu. Musiałem, przestać robić to, co kocham i umiem. Przestałem dla Was czytać... Potem pojawiły się kłopoty z jedzeniem, przełykaniem, a w końcu z oddychaniem. W ostatnich tygodniach choroba się nasiliła. Proszę, pomóż. Trwa walka o każdy oddech. Potrzebne są leki i specjalistyczna opieka całodobowa - pisał Janusz Kozioł na stronie, gdzie prowadzono dla niego zbiórkę.