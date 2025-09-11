Janusz Kowalski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister i obecny poseł na Sejm, podzielił się szokującą wiadomością. Na swoim profilu na platformie X ogłosił, że ponownie został ojcem. Żoną polityka jest Joanna Nycz-Kowalska. Para ma już jedno dziecko – syna Antoniego. Najnowszy członek rodziny to Aleksander, który przyszedł na świat we wrześniu 2025 roku.

Janusz Kowalski po raz drugi ojcem – kim jest jego żona i dzieci?

Polityk zamieścił zdjęcie ze szpitala, na którym trzyma nowo narodzonego syna w objęciach. Informacja szybko obiegła media społecznościowe i wywołała lawinę gratulacji oraz emocjonalnych reakcji. Zdjęcie, które Janusz Kowalski opublikował na platformie X, przedstawia moment tzw. kangurowania – procedury, w której noworodek jest trzymany skóra do skóry przez rodzica. Ta metoda nie tylko zapewnia dziecku ciepło, ale również redukuje stres i buduje silną więź między rodzicem a maluchem. Na fotografii widać posła z Aleksandrem przytulonym do jego klatki piersiowej, co od razu wywołało poruszenie w sieci.

Publikacja tego zdjęcia nie tylko pokazała osobiste chwile polityka, ale również wzbudziła emocjonalny oddźwięk wśród internautów, którzy w licznych komentarzach dzielili się gratulacjami i życzeniami dla całej rodziny.

Wzruszający wpis Kowalskiego: „Cudownie, że jesteś z nami”

Oprócz fotografii Janusz Kowalski zamieścił także emocjonalny wpis, skierowany bezpośrednio do swojego nowo narodzonego syna:

Kochany Syneczku! Aleksandrze! Cudownie, że jesteś z nami — dzielną Mamusią i bratem Antkiem! Cud życia – napisał poseł.