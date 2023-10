Jane Birkin nie żyje - podaje francuska agencja informacyjna Reuter. Brytyjska aktorka i piosenkarka została znaleziona martwa w swoim domu w Paryżu. Na razie nieznane są przyczyny śmierci 76-letniej gwiazdy. Birkin największą karierę robiła w latach 60. i 70. To ona wykonuje jeden z najbardziej romantycznych utworów na świecie. Mowa oczywiście o piosence "Je t’aime... moi non plus"

Nie żyje Jane Birkin

Wiadomość o śmierci Jane Birkin obiegła dziś światowe media. Legendarna artystka zmarła w swoim domu w wieku 76 lat. Francuska prasa podaje, że okoliczności nie są jeszcze znane.

Jane Birkin urodziła się w 1946 roku w Londynie, jednak od końca lat 60. mieszkała we Francji i to tam rozwijała karierę. Zagrała około 80 filmach (m.in. Sposób na kobiety", "Śmierć na Nilu", "Diabli mnie biorą", "Kobieta mego życia"), nagrała również kilkanaście albumów muzycznych. Największą sławą cieszy się utwór "Je t’aime... moi non plus", za którym stoi nieprawdopodobna historia.

W 1968 roku na planie filmu "Slogan" pozmała starszego o 18 lat wokalistę Serge'a Gainsbourga. Ten na życzenie wielkiej aktorki Brigitte Bardot miał skomponować "najbardziej romantyczną piosenkę, jaką tylko można by sobie wyobrazić". W ten sposób powstał utwór "Je t'aime... moi non plus". Ostatecznie jednak mąż Bardot nie wyraził zgody, by jego żona nagrała tą piosenkę - Gainsbourg do udziału w duecie zaprosił więc swoją ówczesną kochankę, czyli właśnie Jane Birkin.

Hit, ze względu na swój mocno erotyczny wydźwięk, był w wielu krajach zakazany. Dziś cieszy się sporą popularnością i jest często wykorzystywany m.in. w reklamach.

Miłośnicy mody na pewno nazwisko Jane Birkin mogą kojarzyć z kultową torbą domu mody Hermes. I rzeczywiście, to brytyjska aktorka była inspiracją dla Jeana-Louisa Dumasa, ówczesnego prezesa domu mody Hermes, do stworzenia tego modelu. Plotka głosi, że podczas jednego z lotów zawartość słomkowego koszyka Jane Birkin wysypała się mu na głowę w samolocie:

„Nie mogłam znaleźć żadnej skórzanej torby podróżnej, która by mi się podobała”, żaliła się Birkin.

Dumas zaprojektował więc skórzaną torbę, która dziś uchodzi za symbol luksusu i może kosztować nawet ponad milion złotych.