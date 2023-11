1 z 4

Jak dziś wyglądają wasze treningi?

Na początku poprosiłem, by Joanna założyła mi na oczy opaskę. To było niesamowite przeżycie, bo szybko

straciłem orientację. To ona mnie prowadziła po sali i mówiła: „Uważaj, tu jest ściana”, a za chwilę: „Wpadniesz na okno”. Byłem w szoku. Dzięki temu lepiej zrozumiałem, co ona czuje. Wiem, jakim wyzwaniem są dla niej schody albo jak czuje się na otwartej przestrzeni – gdy na przykład wieje silny wiatr, to ją kompletnie dezorientuje. Dziś już wyćwiczyliśmy sobie sporo haseł na swój użytek. Mówię Joannie: „palce jak burleska”, „ręka diagonalna”, „nogi na Marilyn Monroe” i ona łapie w lot, o co chodzi. Na pewno bardzo pomaga fakt, że Joanna jest sportowcem z genialną kondycją fizyczną i ma niesamowitego ducha walki. Lubi pokonywać samą siebie. W dodatku jest inteligentną, uśmiechniętą dziewczyną z ogromnym dystansem do swojej niepełnosprawności. Nigdy się na mnie nie gniewa. Czasem wymsknie mi się: „Joanna, zobacz”, a ona wtedy tylko się śmieje.

Może pomaga też fakt, że Joanna kiedyś widziała. Zaczęła tracić wzrok w wieku siedmiu lat.

Kłopot w tym, że Joanna w takich sytuacjach mówi, że nigdy nie widziała żadnego walca wiedeńskiego ani żadnej cza-czy (śmiech). Czasem więc proszę moja żonę Lenkę, by nam pomogła, i ona staje na parkiecie w odpowiedniej pozycji, a Joanna ją dotyka, by wyobrazić sobie, jak powinna wyglądać figura taneczna. My się podczas tej nauki bardzo dużo dotykamy.

Janku, jesteś mężczyzną, który łatwo zaprzyjaźnia się z kobietami. One twierdzą, że je rozumiesz. Dziennikarze pisali, że Katarzyna Grochola zakochała się w tobie, a Edyta Górniak głaskała cię po policzkach. Czy wiele twoich przyjaźni z parkietu przetrwało do dzisiaj?

To prawda, wiele. Najlepszy kontakt mam z Kasią Grocholą. Nawet dziś pisaliśmy do siebie SMS-y. Czasem odzywam się do Ewy Kasprzyk, Ani Wyszkoni, Beaty Tadli, Natalii Szroeder, Julki Wróblewskiej… Bardzo lubię i szanuję kobiety. Uważam, że jesteście lepszymi stworzeniami od nas. Może cię to zdziwi, ale chciałbym, żeby moje pierwsze dziecko było dziewczynką. Chyba jestem wyjątkiem wśród znanych mi facetów. Oni wolą mieć synów!