Agent 007 znów zagości na ekranach kin. Wytwórnia Metro-Goldwyn-Mayer zapowiada kontynuację serii o najlepszym agencie Jej Królewskiej Mości. Rozpoczęcie zdjęć do 23. części przygód Bonda planowane jest na ostatni kwartał 2011. Wstępną datę premiery filmu wyznaczono na 9. listopada 2012. Wszyscy zadają sobie pytanie, co jeszcze z Bonda można „wycisnąć” i jak pokazać jego odwieczne namiętności – kobiety, zamiłowanie do „wstrząśniętego i niezmieszanego” czy smak najwyższego ryzyka.

W postać agenta z licencją na zabijanie ponownie wcieli się Daniel Craig, a reżyserię powierzono zdobywcy Oskara, Samowi Mendesowi (American Beauty).

Nie rozstrzygnięto jeszcze, która z najpiękniejszych kobiet tego świata będzie wiodła agenta na pokuszenie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych filmów serii, najwięcej głosów internautów zbiera włoska piękność - Monica Bellucci. Zaraz za nią w internetowych rankingach popularności plasują się Jessica Alba i Megan Fox.

