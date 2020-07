Jakub z "Rolnik szuka żony" opowiedział o kłótniach w związku i opublikował pierwsze zdjęcie na Instagramie! 

Jakub Napierała z "Rolnik szuka żony" opublikował pierwsze zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Rolnik pokazał fotkę z planu programu "Pytanie na śniadanie", w którym opowiadał o kłótniach w związku. Czy Jakub zdradził coś o swojej byłej partnerce? Sprawdźcie, co powiedział o swoich sposobach na udany związek!

Jakub Napierała wziął udział w ostatniej, szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i w ekspresowym tempie skardł serca widzów. Fani programu byli zachwyceni rolnikiem, który zauroczył się swoją kandydatką Anią. Podczas nagrań Jakub robił wszystko, żeby stworzyć z nią szczęśliwy związek.

Ja wiem, że to jest ona, ja wiem, że to jest ona! Ja uwielbiam te oczy, uwielbiam, jak przechodzi obojętnie czy ma uśmiechniętą minę, czy smutną- mówił o Ani w programie "Rolnik szuka żony".

W finale programu Ania i Jakub potwierdzili, że są razem, jednak ich szczęście nie trwało zbyt długo. Kilka miesięcy później para ogłosiła swoje rozstanie. Od tamtej chwili minęło już prawie pół roku- w tym czasie Jakub nie publikował na Instagramie żadnych zdjęć i nie pokazywał się publicznie. Teraz to się zmieniło! Rolnik pochwalił się fotką z planu "Pytania na Śniadanie", a w programie opowiadał o kłótniach w związku. Jak według Jakuba pary powinny rozwiązywać swoje problemy?

Ja myślę, że nie możemy generalizować, że kobieta czy mężczyzna będzie stroną dominującą. Tu musi być równowaga, musi być kompromis. Bez tego jedna albo druga strona będzie czuła się niedobrze i potem to wybuchnie. Błędne koło to też jest moim zdaniem źle przeprowadzona pierwsza kłótnia, jak jej nie rozwiążemy, jak nie rozwiążemy tego problemu będzie następna, następna i takie odkładanie problemu na później. Kłotnia powinna być jak dobre opowiadanie" wstęp, rozwinięcie i zakończenie- mówił w "Pytaniu na śniadanie". Najgorsze to jest w związku i w kłótni gdy nie ma takiego przekazu, że odpowiedź jest "bo tak", "pstro", "domyśl się". Mi po takim czymś to już kawy nie trzeba- dodał Jakub.