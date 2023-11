Uczestniczki zimowej edycji obozu Anny Lewandowskiej miały okazję wysłuchać wykładu motywacyjnego Jakuba Wesołowskiego, aktora znanego szerszej publiczności z m.in. serialu "Na Wspólnej". Okazuje się, że gwiazdor zachwycił samą Annę Lewandowską!

- @jakubwesolowski był dzisiaj naszym gościem specjalny na obozie! I wiecie co... znam Kubę od wielu lat... ale to w jaki sposób poprowadził wykład dla uczestników... WOW! Jestem pod wrażeniem! Potrafi inspirować! To człowiek o wielkim sercu i ambicjach! Dzięki Kuba! Ps. I tak Cię przekonam do jarmużu i buraka ... to będzie już level II Twojej diety (praca w toku????) @szczureczek i Różyczka możecie buc dumne! - napisała trenerka na Instagramie.