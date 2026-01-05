Jakub Manikowski opublikował na Instagram Stories zdjęcie z mężczyzną i podpisał je krótkimi, ale bardzo wymownymi słowami: "Takiego cię zapamiętmy Hubert" - czytamy w relacji z sieci społecznościowej.

Jakub z "Rolnik szuka żony" przekazał smutne wieści

Jakub Manikowski i jego partnerka Anna Drabiszewska ogłosii zaręczyny podczas świątecznego odcinka show, a ich miłość rozwijała się w oczach publiczności. Para ma też wspólne dziecko, co dodatkowo cementuje ich więź z fanami programu.

Choć Jakub często dzieli się radosnymi chwilami z życia rodzinnego m.in. ujęciami z partnerką Anną i ich małym synkiem Dariuszem, którego powitanie na świecie wzbudziło sympatię widzów po programie „Rolnik szuka żony” tym razem ton jego przekazu jest zupełnie inny.

Takiego cię zapamiętmy Hubert - napisał Jakub na social mediach.

Nie jest jeszcze do końca jasne, kim dokładnie był Hubert, ale najprawopodobniej ktoś bliski Jakubowi. Krótkie słowa pamięci i zdjęcie wskazują, że strata była dla rolnika osobista i głęboko odczuwalna.

