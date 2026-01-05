Jakub Manikowski z "Rolnik szuka żony" w żałobie: "Takiego cię zapamiętamy..."
Jakub Manikowski, znany rolnik i jedna z najpopularniejszych postaci 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”, podzielił się w mediach społecznościowych poruszającym wpisem.
Jakub Manikowski opublikował na Instagram Stories zdjęcie z mężczyzną i podpisał je krótkimi, ale bardzo wymownymi słowami: "Takiego cię zapamiętmy Hubert" - czytamy w relacji z sieci społecznościowej.
Jakub z "Rolnik szuka żony" przekazał smutne wieści
Jakub Manikowski i jego partnerka Anna Drabiszewska ogłosii zaręczyny podczas świątecznego odcinka show, a ich miłość rozwijała się w oczach publiczności. Para ma też wspólne dziecko, co dodatkowo cementuje ich więź z fanami programu.
Choć Jakub często dzieli się radosnymi chwilami z życia rodzinnego m.in. ujęciami z partnerką Anną i ich małym synkiem Dariuszem, którego powitanie na świecie wzbudziło sympatię widzów po programie „Rolnik szuka żony” tym razem ton jego przekazu jest zupełnie inny.
Takiego cię zapamiętmy Hubert
Nie jest jeszcze do końca jasne, kim dokładnie był Hubert, ale najprawopodobniej ktoś bliski Jakubowi. Krótkie słowa pamięci i zdjęcie wskazują, że strata była dla rolnika osobista i głęboko odczuwalna.
