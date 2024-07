1 z 5

Jakim samochodem jeździ Tomasz Kammel? Zagadka rozwiązana! Dziennikarz przyjechał nowym samochodem pod studio "Pytania na Śniadanie" i z pewnością takiego auta może pozazdrościć mu nie jeden mężczyzna. Kabriolet, którym jeździ Tomasz Kammel kosztuje około 30 tysięcy złotych. A jaki to dokładnie model? Okazuje się, że gwiazdor Telewizji Polskiej na co dzień jeździ samochodem SAAB 9-3 Sport Cabrio. Prezenter ewidentnie już poczuł lato, dlatego po mieście porusza się już z opuszczonym dachem. Cena auta nie przyprawia o zawrót głowy, a inne gwiazdy posiadają znacznie droższe samochody. Widać jednak, że Kammel jest przywiązany do swojego auta i jak na razie nie zamierza go zamieniać ani na większy, ani na droższy. Zobaczcie zdjęcia!

