Jaki rozmiar ubrań noszą polskie gwiazdy? Doda nosi S, a Marcelina Zawadzka i Karolina Szostak? Sprawdź!

Jaki rozmiar ubrań noszą polskie gwiazdy? Przyznajcie się, większość z was zastanawiała się z pewnością, jaki rozmiar ubrań w sklepach wybierają polskie aktorki, piosenkarki czy modelki. My postanowiliśmy zgłębić ten temat i dowiedzieliśmy się, jaki rozmiar ubrań nosi między innymi: Anja Rubik, Marcelina Zawadzka, Doda, Joanna Horodyńska czy Monika Brodka. Co ciekawe, nie każda z nich mieści się w rozmiar XS czy S! Sprawdźcie poniżej.

Jaki rozmiar ubrań noszą Doda, Anja Rubik, Joanna Horodyńska, Monika Brodka?

Anja Rubik to jedna z najwyższych i najszczuplejszych polskich gwiazd. Ma 179 centymetrów wzrostu i waży mniej niż 50 kilogramów i nosi rozmiar XS.

Doda w ostatnich latach bardzo dba o sylwetkę. Przy wzroście 169 centymetrów waży 53 kilogramów. Nosi rozmiar S.

Monika Brodka to jedna z najdrobniejszych polskich gwiazd. Ma 162 centymetry wzrostu i waży około 45 kilogramów. Nosi rozmiar XS.

Jedną ze szczuplejszych gwiazd w polskim show-biznesie jest również Natalia Siwiec. Nosi rozmiar XS lub S.

Karolina Szostak jeszcze kilka lat temu nosiła rozmiar 44. Teraz to rozmiar M.

Joanna Horodyńska ma figurę modelki i mogłoby się wydawać, że przeważnie kupuje ubrania w rozmiarze S. Okazuje się jednak, że Horodyńska uwielbia oversizowe ubrania i wybiera te w rozmiarze 38 lub 40:

Zawsze lubię nosić rzeczy za duże, więc generalnie nie będzie to 34 albo 36, tylko 38, a nawet 40 - powiedziała Horodyńska w rozmowie z Kozaczkiem.

Marcelina Zawadzka nosi rozmiar S lub M. Skąd to wiemy? Jakiś czas temu gwiazda zorganizowała wyprzedaż swoich ubrań na jednej z platform.