Anna Lewandowska przez lata tworzyła potężne imperium związane ze sportem i fitnessem. Dziś prowadzi m.in. nie tylko swoje centrum, ale również bloga, w którym pracuje Katarzyna Burzyńska! Dziennikarka w rozmowie z Michałem Misiorkiem na plejada.pl zdradza, jaką szefową jest żona Roberta Lewandowskiego!

Kasia Burzyńska u Ani zatrudniona jest jako dziennikarka, która przeprowadza wywiady z gwiazdami na temat macierzyństwa. Ma na swoim koncie wywiady m.in. z Robertem Lewandowskim, Agnieszką Sienkiewicz, Piotrem Kraśko, Małgosią Sochą czy Moniką Pyrek. W rozmowie z plejadą.pl zdradziła, jaką przełożoną jest Lewandowska:

Niesamowitą, bo bezinteresownie i szczerze troszczącą się o wszystkich. Ania generalnie interesuje się ludźmi i ich słucha. To mnie ujmuje. Oczywiście, jest też wymagająca, także względem siebie, i doskonale wie, czego chce. To też mi się w niej podoba. Cenię w ludziach kompetencje i profesjonalizm - mówi Katarzyna Burzyńska.

Kasia miała również okazję być na obozie Anny! Jak go wspomina?

Pierwszy za mną i na pewno wiele przede mną, bo one uzależniają! Zanim pojechałam na obóz, wydawało mi się, że wiem, co to są zakwasy. Myliłam się. (śmiech) Polecam każdej kobiecie taką przygodę. Z jednej strony jest to naprawdę mocny wycisk, z drugiej - niesamowity odpoczynek dla głowy w gronie fantastycznych kobiet. Takie kolonie dla dorosłych: piękne miejsce, pyszne jedzenie i świetna energia. Supersprawa - przekonuje Katarzyna, która już wkrótce znów zostanie mamą!