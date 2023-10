Wiesz już na pewno, że plastik to nie jest rozwiązanie przyszłości. Chcesz żyć w zgodzie z naturą, chronić planetę i sprawić, że filozofia „zero waste” także w Twoim domu zagości na stałe? Zastanawiasz się, od czego zacząć? To prostsze niż Ci się wydaje. Wystarczą małe kroki, które sprawią, że ekologia stanie się dla Ciebie codziennością i sposobem na życie.

Cztery proste zasady

Odrzuć, Zmniejsz, Użyj ponownie, Odzyskaj (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle). Zasada 4R to podstawa dla tych, którzy naprawdę chcą dbać o środowisko.

1. Odrzuć (Refuse) – zrezygnuj z wszystkich „jednorazówek” – od dziś nie sięgaj po plastikowe kubki do kawy i torebki, słomki, sztućce jednorazowego użytku i mieszadełka do napojów. Zamiast nich wybieraj np. opakowania szklane, które możesz wykorzystywać wielokrotnie. W butiku YOPE możesz kupić szklaną butelkę wraz z pompką, którą można napełniać kosmetykami wiele razy! Jest pojemna, poręczna, higieniczna.

2. Zredukuj (Reduce) – wybierz produkty z możliwie najmniejszą zawartością tworzyw sztucznych. Najbardziej nowatorskim rozwiązaniem YOPE są słoiki, w które pakowane są masła do ciała. Są one wykonane w 70% z tworzywa R-PET, a w 30% z bio-plastiku, który jest produkowany z oleju z trzciny cukrowej. Pochodzący ze źródeł odnawialnych bio-plastik jest nie tylko biodegradowalny, ale dodatkowo nie zwiększa emisji CO2 do atmosfery ani nie wpływa na uszczuplenie cennych dla Ziemi surowców.

3. Używaj ponownie (Reuse) - używaj plastikowych pojemników wielokrotnie. Zamiast wyrzucać plastikowe opakowania po kosmetykach do kosza, daj im drugie życie. W ten sposób w ciągu roku zmniejszysz ilość odpadów nawet o 50 plastikowych opakowań! W warszawskim butiku YOPE czekają na Ciebie stacje uzupełniające z mydłami, żelami pod prysznic i płynem do mycia naczyń. Wystarczy, że przyjdziesz ze swoją butelką po produkcie YOPE i napełnisz ją na miejscu ponownie tym samym płynem. W sklepach kupisz także klasyczne mydła YOPE: Werbena, Wanilia z cynamonem i Figa w opakowaniach uzupełniających. To mniejsza ilość plastiku niż klasyczna butelka!

4. Odzyskaj (Recycle) – Wybieraj produkty wykonane z materiałów pochodzących z odzysku oraz te, które nadają się do recyklingu. Opakowania kosmetyków i środków czystości YOPE nie tylko nadają się do recyklingu, ale także z niego pochodzą. Są to tzw. R-PET, w które nalewane są mydła, żele pod prysznic, środkami czystości oraz płyn do mycia naczyń. Puste opakowania po produktach YOPE można zwracać w warszawskim butiku oraz w punktach partnerskich w całej Polsce. W zamian otrzymasz produkt z puli specjalnej, a opakowania zostaną przetworzone na nowe butelki, a także włókno poliestrowe, czyli wypełniacz poduszek i kołder, polar, dywaniki samochodowe czy folie do pakowania.

