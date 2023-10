Zastanawiasz się czasem, jak to możliwe, że gwiazdy zawsze perfekcyjnie wychodzą na selfie? Kim Kardashian, Ariana Grande, Scarlett Johansson, Kylie Jenner - one rzadko kiedy zaliczają fotograficzną wpadkę. Zachwycają piękną cerą, szerokim uśmiechem i wdziękiem osobistym. Jak się okazuje, wcale nie musisz być celebrytką z czerwonego dywanu, by twoje zdjęcia wyglądały równie rewelacyjnie. Wystarczy, że zastosujesz się do 4 trików, dzięki którym podbijesz Instagram!

Reklama

1. Dobre oświetlenie

To już połowa sukcesu. Pamiętaj, że im mniej oświetlenia, tym gorsze zdjęcie. To dlatego wybierz odpowiednie miejsce. Selfie wyjdzie zdecydowanie lepiej przy oknie, na dworze lub w blasku jasnej lampy. Zawsze ustawiaj się tak, by promienie padały na ciebie od przodu. To dzięki temu twoja twarz będzie lepiej doświetlona, a co za tym idzie wszystkie cienie, zmarszczki i niedoskonałości przestaną być widoczne. Zapomnij o włączeniu flesza, który prześwietla zdjęcie i powoduje, że twarz wygląda mało naturalnie.

Edipresse Content Studio

2. Aparat z góry

Smartfona trzymaj powyżej wzroku, lekko nachylając go na twarz pod kątem ostrym. Dlaczego? Jak się okazuje, wiele aparatów zniekształca obraz, a same elementy znajdujące się najbliżej obiektywu zostają delikatnie powiększone. Efekt? Twarz wygląda na większą lub bardziej okrągłą niż jest w rzeczywistości. To dlatego zaleca się odpowiednie ustawienie aparatu tak, by był wyżej oczu. Tylko wtedy twoja postać będzie wydawała się na smuklejszą.

Największym błędem jest robienie selfi układając telefon od dołu. Wtedy nawet najdrobniejsza buzia będzie wyglądała bardzo kiepsko.

Edipresse Content Studio

3. Znajdź swoją lepszą stronę

Wielu ludzi twierdzi, że jeden profil swojej twarzy ma lepszy. Znajdź go! Następnie odpowiednio się uśmiechnij, uporządkuj tło i gotowe!

Pamiętaj też, że nie od razu Kraków zbudowano. Wykonaj mini sesję i zrób kilka (kilkanaście?) zdjęć. Następnie wybierz to najlepsze. Wykadruj i jeśli uważasz, że warto byłoby nałożyć jakiś filtr, to koniecznie to zrób.

Zobacz także

Edipresse Content Studio

4. Odpowiedni telefon

Wprawdzie umiejętności fotografowania są ważne, ale dobrze wiedzieć, że bez odpowiedniego sprzętu ani rusz. Pomyśl o smartfonie Huawei prezentuje P smart Pro, który wyróżnia się potężną optyką i wysoką wydajnością. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat fotograficzny opierający się na trzech obiektywach: głównym o rozdzielczości 48MP, ultraszerokokątnym z matrycą 8MP oraz obiektywie przeznaczonym do głębi ostrości o rozdzielczości 2MP. Aparat główny wspierany jest przez sztuczną inteligencję, która umożliwia m.in. stabilizację obrazu w trybie nocnym, co bezpośrednio wpływa na wysoką jakość zdjęć w trudnych warunkach oświetleniowych, nawet przy 6-sekundowym czasie naświetlania.

Dla selfiemaniaków najważniejszy okaże się pewnie wysuwany przedni aparat, idealny do tego typu zdjęć.

Smartfon wyróżnia się też dużą wydajnością pracy, energooszczędnym procesorem i pojemną pamięcią operacyjną (6 GB). To idealny sprzęt dla fanów fotografii i miłośników social mediów!

Edipresse Content Studio

Chcecie poznać więcej trików? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

Materiał powstał z udziałem marki Huawei.