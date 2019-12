Przepis na barszcz i świąteczne pierogi Magdy Gessler! Co jest jej sekretem?

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni! Na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 potraw, ale już kolejnego dnia może być ich znaczenie więcej. Oprócz karpia, krokietów czy kutii nie może zabraknąć czerwonego barszczu i pierogów. Przepisy od Magdy Gessler od wielu lat cieszą się wielką popularnością w kraju. Zobaczcie, jak przygotować tradycyjny polski barszcz i pierogi. Z pewnością zachwycą kubki smakowe Waszej rodziny.

Przepisy od Magdy Gessler na święta

Nie wszyscy za nim przepadają, jednak zapewniamy odpowiednio przygotowany skradnie serca całej rodziny. Czerwony barszcz Magdy Gessler to hit od kilku lat. Jak go dobrze przygotować?

Barszcz wigilijny - przepis Magdy Gessler (źródło beszamel.se.p)

Składniki: 5 borowików

3 liście laurowe

1 por

2 ząbki czosnku

1 cebula

3 ziarenka ziela angielskiego

2 goździki

Szczypta pieprzu czarnego

Szczypta kminu rzymskiego

Sok wyciśnięty z 1 cytryny

Skórka z 2 jabłek średniej wielkości

Buraki należy umyć, obrać ze skórki i pokroić w plastry. Przełożyć do dużego garnka i zalać zimną wodą. Gotować na małym ogniu, dodając do nich cebulę, czosnek i pora. Warzywa należy wcześniej pokroić na plasterki i podsmażyć na złoty kolor. W naszym garze powinny znaleźć się jeszcze obrane ze skórek i pokrojone dwa średnie jabłka. Całość należy doprawić goździkami, liśćmi laurowymi, zielem angielskim, pieprzem i kminem rzymskim.

Do garnka włożyć świeże, pokrojone w plastry i umyte borowiki. Suszone można dodać od razy do wywaru. Barszcz należy gotować na wolnym ogniu przez 2 godziny. Pięć minut przed końcem gotowania należy dodać sok z jednej cytryny. Odcedzić barszcz do drugiego garnka. Podawać z tradycyjnymi uszkami.

Przepis na pierogi od Magdy Gessler

Pierogi od Magdy Gessler również nie należą do trudnych dań. Jej ciasto zachwalane jest na całym świecie. Dlaczego? Restauratorka nie używa do niego jaj oraz przepis na ciasto można wykorzystać zarówno do słodkiego farszu, jak i słodkiego.

Pierogi do Magdy Gessler

Składniki: 500 g mąki pszennej

125 ml ciepłej wody

łyżeczka soli

Mąkę należy przesiać na stolnicę, zrobić w niej dołek i wlać niewielką ilość ciepłej wody. Całość wymieszać, a później zacząć zagniatać dodając szybko taką ilość wody, aby ciasto nie kleiło się do rąk i nie było za twarde. Ciasto należy podzielić na cztery części, jedną zostawić sobie, a pozostałe odłożyć i przykryć ściereczką. Pierwszą część ciasta rozwałkować na cienki placek na posypanej stolnicy mąką. Okręgi można zrobić np. za pomocą szklanki. Wypełniać je przygotowanym wcześniej farszem.

