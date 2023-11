Karol Gązwa czyli Blowek! wydał książkę o tym, jak zostać dobrym YouTuberem. Od czego zacząć, co trzeba kupić, jaki mieć pomysł? Blowek tworzy zarówno treści gamingowe, vlogi, challenge ale przede wszystkim serwuje sporą dawkę dobrego humoru. Do swoich filmików angażuje również Mamę, która podbija serca widzów. Przez 9 lat jako pierwszy w Polsce zgromadził na swoim kanale ponad 4 miliony subskrybentów!

„Zostań YouTuberem” to pozycja obowiązkowa przede wszystkim dla osób, które planują rozpocząć działalność na YouTubie, albo są na początku swojej drogi. Karol „Blowek” Gązwa przeprowadza czytelnika za rękę po zawiłym świecie video, w taki sposób, że po lekturze będzie on miał pełen wachlarz narzędzi potrzebny do dobrego startu w nowej przygodzie. Autor w łatwy, lekki i przyjemny sposób tłumaczy jaki sprzęt jest niezbędny, jak zadbać o jakość dźwięku i obrazu czy też jak nagrywać materiał z ekranu komputera. Blowek podpowiada też jak szukać pomysłów na kanał, gdzie szukać inspiracji i jakie formaty już teraz są na YouTube popularne. Z książki czytelnicy dowiedzą się też jak ustawić swój nowy kanał na YouTube tak, żeby działał jak najlepiej, wyglądał profesjonalnie i przyciągał uwagę jak największej liczby widzów. Karol dotyka także tematu monetyzacji treści na YouTube, zarówno przez AdSense, jak i współprace z klientami.

A sprzedaż książki wspomaga akcję Pajacyk. Jedna książka to jeden posiłek dla potrzebującego dziecka!

