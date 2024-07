Czerwona szminka, nonszalancko spięte włosy, świetnie dobrane ubrania, modne, ale nie ślepo podążające za trendami Paryżanki są najszykowniejszymi kobietami na świecie! A w dodatku, jak mało kto potrafią cieszyć się życiem - niespieszna kawa z przyjaciółmi, spacer po Ogrodach Tuileries, szalona randka nad Sekwaną... Chcesz poczuć smak takiego życia?

Oto nasz przewodnik po Paryżu - zobacz co zrobić, żeby chociaż przez jeden weekend poczuć się jak paryżanka!

Zwiedzaj i podziwiaj!

Paryż to jedno z najlpiękniejszych miast na świecie – słynie z pięknej architektury. Koniecznie zobacz Luwr, Łuk Triumfalny, Wieżę Eiffla i Muzeum Pompiduou. Pójdź na spacer na Pola Elizejskie i obserwuj codzienne życie miszkańców Paryża.

fotolia.pl

Usiądź w kawiarnii i napij się kawy!

Nie ma nic bardziej paryskiego od filiżanki kawy wypitej przy kawiarnianym stoliku z widokiem na ulicę. Koniecznie zamów croissanta - spalisz kalorie spacerując! Przejdź się po Montmartre - zobacz Sacré Coeur, dom van Gogha, Moulin Rouge i studio Picassa - zakochasz się w tej dzielnicy!

fotolia.pl

Zrób sobie piknik nad Sekwaną!

Po długim spacerze czas na lunch! Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego - skuś się na francuskie makaroniki. Kup w piekarnii świeżą, chrupiącą bagietkę, dokup do tego ser i wino i zjedz nad rzeką - spotkasz tam mnóstwo paryżan! Może trafisz na spontaniczny koncert albo plener malarski?​

fotolia.pl

Czas na selfie przy Wieży Eiffle’a!

To twój turystyczny obowiązek :) Nie chcesz wyglądać jak zwykła turystka? Mamy na to sposób! Wystarczy, że pomalujesz usta na czerwono - to tajny trik paryżanek i ich znak rozpoznawczy. Twoje selfie będzie perfekcyjne, a znajomi zachwyceni twoim nowym paryskim lookiem. Pamiętaj tylko, żeby usta były mocno podkreślone, a reszta makijażu - minimalna. Mocno pomalowane oczy i rzęsy nie są w paryskim stylu. Brakuje ci inspiracji? Zobacz nowe kolory pomadek Bourjois.

fotolia.pl

Zakochaj się! Twoje pomalowane na czerwono usta przyciągną niejedno męskie spojrzenie...

Paryż to najlepsze miejsce na miłość - przeżyjesz tu niezapomnnianą przygodę albo znajdziesz partnera na resztę życia. Wybór należy do ciebie!

fotolia.pl

