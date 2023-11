Lato to idealny czas na imprezy i spotkania z przyjaciółmi. Szczególnie popularne są garden party – na świeżym powietrzu i w otoczeniu zieleni. Mają wyjątkowy klimat i sprawiają, że pamiętamy je na długo. Jak zorganizować idealne garden party? Podpowiadamy! Organizacja klimatycznego i wyjątkowego garden party nie jest trudne. Wystarczy, że zadbasz o kilka podstawowych elementów, a całą resztę dopełni piękna sceneria ogrodu. Wykorzystaj jego wyjątkowe otoczenie i spraw, by impreza pozostała niezapomniana! O czym należy pamiętać?

Wybierz motyw przewodni

Jaki styl jest najmodniejszy w tym sezonie? Oczywiście boho! Kojarzy się z wolnością i wakacyjnym luzem. Niech takie właśnie będzie przyjęcie! Zaproponuj gościom chodzenie na bosaka po trawie i wygodne, przewiewne stylizacje. Każdy będzie czuł się komfortowo i odda się zabawie – a to przepis na udaną imprezę. Możesz również zorganizować przyjęcie w stylu glamour, który również sprawdzi się w ogrodzie.

Dopasuj dekoracje

Od charakteru imprezy będą zależeć przede wszystkim dekoracje. Jeśli decydujesz się na swobodne przyjęcie dla znajomych, postaw na subtelne dekoracje. Białe naczynia, cięte kwiaty na stole i delikatne serwetki to twój must-have. Możesz postawić na stole także zioła, które poza nadaniem odpowiedniego charakteru przydadzą się do dań i drinków. Ważne, by na stole było kolorowo i ciekawie!

Zadbaj o oświetlenie

Unikatowy klimat, zwłaszcza wieczorową porą, stworzy oświetlenie. Lampy-żarówki i świece sprawdzą się idealnie! Jeśli masz możliwość, powieś je nad stołem, lub na innym elemencie otoczenia, np. balustradzie. Na stole możesz postawić klasyczne świece – szczególnie te duże, o masywnych kształtach. Pamiętaj, by w przypadku użycia ognia, zachować szczególną ostrożność. Blisko oświetlenia możesz umieścić kwiaty - co szczególnie udekoruje garden party.

Zaserwuj smakołyki

Organizując przyjęcie w ogrodzie postaw na prawdziwie letnie menu – szaszłyki z warzywami, lekkie sałatki, owoce. Nie zapomnij też o słodyczach — oprócz wybornego smaku, wspaniale wyglądają na stole! Szczególnie jeśli wybierzesz pianki Ptasie Mleczko®. Nowe dwa letnie smaki — Mango Shake i Caffe Frappe są po prostu wyborne! Ułóż je na specjalnej paterze lub płaskim talerzu. Uwaga: szybko znikają ;)

Przygotuj napoje z dodatkami

Nie zapominaj również o napojach, szczególnie tych o owocowym smaku! Możesz sięgnąć po napój z naturalnymi aromatami owoców. Koniecznie niskokaloryczny. Żywiec Zdrój z nutą w wyjątkowych połączeniach smakowych zapewni orzeźwienie w letnie dni. Wariant z nutą limonki i mięty oraz z nutą pomarańczy i mango zawierają substancję słodzącą z liści stewii, dzięki czemu napoje mają o 30% mniej cukru w porównaniu z podobnymi produktami z tej kategorii dostępnymi na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu orzeźwiającego, słodkiego smaku owoców. Dodaj do niego listki mięty, kawałki owoców i kolorowe papierowe słomki, a wyczarujesz modny napój dla gości. A jeśli skończyłaś już 18 lat, zaserwuj letnie drinki. Na garden party smakują doskonale!

Udało się wprowadzić nasze rady w życie? Musisz mieć teraz wspaniałe przyjęcie!

