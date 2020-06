Roksana Węgiel już po raz drugi zajęła trzecie miejsce w naszym plebiscycie na Gwiazdę Young Party.pl! Z tej okazji w najnowszym numerze "Party" ukazał się wywiad z piosenkarką! Jak znosi kwarantannę? Czego jej najbardziej brakuje? Zobaczcie krótką zapowiedź całej rozmowy z wokalistką!

Roksana Węgiel od kilku lat ma indywidualne lekcje, więc pandemia koronawirusa oraz zamknięte szkoły nie miały większego wpływu na styl jej edukacji. W rozmowie z "Party" młoda artystka wyznała, jak wygląda jej nauka:

Jest nietypowa już od miesięcy, bo mam indywidualny tryb nauczania. Za same nieobecności nie przeszłabym do następnej klasy. Czy grasz w reklamie z Dawidem Kwiatkowskim, czy bierzesz udział w kampanii z Julią Wieniawą, czy dajesz koncert w ramach akcji Rzecznika Praw Dziecka #zostajewdomu – nie ma przebacz! (śmiech) Uczę się sama, a pod koniec roku mam egzaminy ze wszystkich przedmiotów. Niedługo czeka mnie też Cambridge B1 i choć bardzo lubię język angielski, wiem, że muszę przysiąść do nauki! - wyznaje Roxie w rozmowie z "Party"!