Jak wyleczyć trądzik?

Trądzik może występować w każdym wieku, a problem ten dotyka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jego leczenie nie zawsze jest łatwe, jednak zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji i wprowadzanie zmian w codziennej diecie może w krótkim czasie przynieść oczekiwane rezultaty. Ten artykuł wskaże Ci najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z trądzikiem oraz przedstawi zalecane formy jego leczenia.

Reklama

Czym jest trądzik?

Pojawiające się na twarzy niedoskonałości i stany zapalne oznaczają najczęściej występowanie choroby przewlekłej znanej jako trądzik. Przyczyn widocznych gołym okiem może być naprawdę wiele – począwszy od nadprodukcji łoju, poprzez bakterię znaną jako Propionibacterium acnes, aż po obecność nieleczonych stanów zapalnych. Trądzik może także pojawić się u osób, których krewni zmagali się w przeszłości z powyższym problemem. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to choroba infekcyjna, dlatego trądzikiem nie możemy się zarazić, natomiast bezwzględnie należy uważać na wspomnianą bakterię Propionibacterium acnes.

Jak rozpoznać trądzik – objawy trądziku

Pierwszą oznaką występowania trądziku może być pojawienie się na twarzy zaskórników. Dzielą się one na tzw. zaskórniki otwarte i zamknięte, ale zarówno jedne, jak i drugie prowadzą często do powstawania poważniejszych problemów skórnych. Otwarte wyróżniają się charakterystyczną, czarną końcówką, która jest wynikiem utleniania keratyny. Są one łatwiejsze w usuwaniu niż zaskórniki zamknięte, ponieważ w przypadku tych drugich mowa o zatkanych przez nadmiar korneocytów gruczołach łojowych.

Kogo najczęściej dotyka trądzik?

Okazuje się, że trądzik nie dotyka tylko osób w wieku dojrzewania, choć w tym okresie jest to najczęściej występującą chorobą przewlekłą skóry. Niedoskonałości niekiedy widoczne są nie tylko na twarzy, ale również na plecach. Oba te miejsca są trudne do leczenia. Dlaczego tak jest?

Cera nieustannie narażona jest na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, ponieważ wystawiamy ją na słońce, zapominamy o stosowaniu kosmetyków z SPF, a niekiedy nieumyślnie dotykamy jej też rękoma. Natomiast plecy – przez większość roku – ukrywamy pod warstwą ubrań powstałych nierzadko ze sztucznych, nieprzepuszczających powietrza tkanin. Młode osoby cierpią na trądzik ze względu na wzmożoną pracę gruczołów łojowych pobudzanych zazwyczaj przez hormony. U dorosłych ludzi problem może mieć podobne podłoże (szczególnie kobiety zmagają się z niestabilną gospodarką hormonalną), ponadto takie czynniki jak palenie tytoniu, spożywanie alkoholu czy nieregularny sen także wpływają na częstsze występowanie wyprysków.

Adobe Stock

Jak wyleczyć trądzik?

Wiele osób próbuje leczyć trądzik domowymi sposobami. O ile w niektórych przypadkach takie dodatkowe metody mogą być pomocne, to niestety problem może leżeć znacznie głębiej. W rezultacie konieczne jest wsparcie ze strony specjalisty, który przepisze odpowiednie leki. Leczenie trądziku różni się w zależności od rodzaju występujących zmian. Niekiedy wystarczy jedynie wykluczyć z diety nieodpowiednie substancje i zastąpić je zdrowymi zamiennikami. Innym razem powodem złego stanu skóry okazuje się błędnie dobrana pielęgnacja, a niekomedogenne kosmetyki i regularne oczyszczanie przynoszą zaskakujące efekty.

Zobacz także

Trądzik – prawidłowa pielęgnacja skóry

Niezależnie od tego, czy mowa o skórze młodej, czy dojrzałej – każda z nich potrzebuje indywidualnie przygotowanego planu codziennej pielęgnacji. Jeżeli dodatkowo cera ta zmaga się z trądzikiem, w takim przypadku do rutyny wprowadzane są składniki aktywne, które mają przede wszystkim pomagać w eliminacji najbardziej uporczywych dolegliwości.

Każda forma trądziku wymaga nieco odmiennego sposobu leczenia, a różnice te odnoszą się niekiedy także do sposobu pielęgnacji skóry. Najczęściej cera z niedoskonałościami wyróżnia się nadprodukcją łoju, dlatego stosowane każdego dnia kosmetyki powinny przede wszystkim pomóc w unormowaniu pracy gruczołów łojowych. Jednocześnie niedopuszczalne jest doprowadzenie do stanu, kiedy cera staje się przesuszona i nie posiada dodatkowej, naturalnej bariery ochronnej, czyli sebum.

Odpowiednia troska o skórę z trądzikiem wymaga stosowania takich samych kroków pielęgnacyjnych, jakie znane są z dbania o inne typy cer – z tą jednak różnicą, że wybrane produkty używane są częściej lub rzadziej oraz posiadają nieco inny skład. Jakie jest więc podobieństwo? Nawet jeżeli posiadamy niedoskonałości, musimy pamiętać o dokładnym demakijażu, tonizacji, złuszczaniu oraz nawilżaniu. Redukcja niedoskonałości nie powinna być jedynym celem. Jeżeli dodatkowo zażywamy leki, cera może potrzebować odbudowy bariery ochronnej, która została naruszona przez preparaty stosowane miejscowo lub przyjmowane doustnie.

Codzienna pielęgnacja powinna rozpocząć się od dokładnego oczyszczenia twarzy. Zastosowany produkt nie może być jednak zbyt agresywny, ponieważ trądzik charakteryzuje się występowaniem stanów zapalnych. NORMADERM Phytosolution Żel głęboko oczyszczający to produkt, który został wzbogacony o minerały i ekstrakt probiotyczny. Posiada neutralne dla skóry pH i sprawdza się nie tylko do zmywania pozostałości po makijażu, ale także do codziennego oczyszczania twarzy.



Kosmetykiem uzupełniającym jest NORMADERM Tonik oczyszczający do codziennej pielęgnacji, który odświeża cerę, wyraźnie matowi, ale nie wysusza. Skóra jest gładka, przyjemna w dotyku, przywrócone zostaje jej naturalne pH, a to oznacza, że jest gotowa na dalsze kroki pielęgnacyjne.

Przed makijażem należy zastosować produkt nawilżający, dzięki któremu nałożony podkład lub krem BB nie będzie zbytnio wysuszał skóry. Tego rodzaju kosmetyk sprawia, że aż do wieczora nie jest konieczne stosowanie kolejnego produktu nawilżającego. NORMADERM Phytosolution krem korygujący niedoskonałości do skóry trądzikowej posiada dodatkowe właściwości wpływające pozytywnie na walkę z występującymi stanami zapalnymi i krostkami. Zmniejsza widoczność zaskórników oraz przebarwień, a jego ultralekka formuła nie zatyka porów.

Jakie substancje aktywne działają na trądzik?

Na skuteczność stosowanych produktów pielęgnacyjnych ma wpływ przede wszystkim ich skład. Im więcej silnie działających składników aktywnych, tym lepiej. Niemożliwe jest natomiast stworzenie tylko jednego produktu, który mógłby zastąpić wszystkie inne – każdy kosmetyk ma szczególne przeznaczenie w rutynie pielęgnacyjnej, a jego zastosowanie może okazać się konieczne. Peeling złuszcza skórę, ale nie może być używany zbyt często – odpowiednio dobrane składniki aktywne w delikatny sposób pozbędą się zalegającego, martwego naskórka i łoju. Dla równowagi niezbędny jest krem nawilżający, który przyspieszy regenerację cery.

Z łatwością można natomiast wyszczególnić pewne dodatki, które często pojawiają się w kosmetykach przeznaczonych do skóry trądzikowej. Są one na tyle uniwersalne, że stosuje się je praktycznie przy każdym rodzaju trądziku. Jest to m.in. kwas salicylowy, kwas hialuronowy, siarka, cynk oraz miedź.

Występowanie kwasu salicylowego sugeruje, że dany produkt oczyszcza i zwęża ujścia gruczołów łojowych. Jest to jeden z najpopularniejszych składników stosowanych przy walce z wypryskami. Można go znaleźć m.in. właśnie w NORMADERM Phytosolution – kremie korygującym niedoskonałości do skóry trądzikowej od marki Vichy.

Cynk i miedź mogą występować razem, a jako minerały często są stosowane przy skórze trądzikowej. Pomagają w leczeniu wyprysków, dlatego oba te składniki znalazły się w NORMADERM Phytosolution Żelu Głęboko Oczyszczającym. Siarka polecana jest do stosowania miejscowo, dlatego NORMADERM S.O.S. Punktową pastę przeciw niedoskonałościom dla skóry tłustej i trądzikowej warto nakładać na większe lub mniejsze krostki. Zapobiega to powstawaniu stanów zapalnych.

Jakich substancji unikać, lecząc trądzik?

Problemy z cerą mogą wynikać także z niewłaściwej pielęgnacji. Jeżeli w kosmetykach stosowanych w codziennej rutynie występują składniki uczulające lub komedogenne – należy z nich natychmiast zrezygnować i zastąpić produktami o lżejszej formule i właściwościach bakteriobójczych. Wśród niewskazanych dodatków znajduje się m.in. parafina, która tworzy na skórze nieprzepuszczalny film. Niektóre oleje także mogą być nieodpowiednie przy występowaniu trądziku, ponieważ zatykają pory i nie pozwalają cerze oddychać.

Walka z trądzikiem wymaga przede wszystkim czasu i cierpliwości. Niezbędne jest połączenie kilku kluczowych czynników – pielęgnacji, diety oraz leczenia zaleconego przez specjalistę.

Materiał powstał z udziałem agencji Whitepress