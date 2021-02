Jak wyglądają synowie Roberta Gawlińskiego? Dziś mają po 28 lat i... można się w nich zakochać!

Synowie Roberta Gawlińskiego, lidera i wokalisty zespołu „Wilki”, mają dziś 28 lat. Jak nieoficjalnie dowiedziało się "Party" Benjamin i Emanuel studiowali zupełnie niemuzyczne kierunki i początkowo wszystko wskazywało na to, że nie pójdą w ślady ojca. Dziś jednak obaj grają w zespole „Wilki” – Beniamin na gitarze, a Emanuel na gitarze basowej.

Teraz Gawliński wyjechał do swojego domu w Grecji. Mieszkają tam z żoną Moniką w pięknej starej willi z basenem, w samym sercu gaju oliwnego.

Ponieważ rodzina bardzo za sobą tęskni, synowie odwiedzają rodziców w Grecji. Ostatnio przyjechali do nich na święta.

Mamy tu przyjaciół, którzy prowadzą bar, gdzie czasem gram z synami jam session. To znaczy graliśmy, przed pandemią. Bar był wtedy czynny do rana, a muzykę na żywo można było grać do północy. Czasem do pierwszej, jeśli podobało się babci właścicieli, która mieszkała nad górze”, śmieje się Robert.