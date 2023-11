Znane piosenkarki muszą mieć bardzo dobrą kondycję: trasy koncertowe są ogromnym wysiłkiem dla organizmu, a zadyszka w trakcie tańca nie wchodzi w grę! Imprezy branżowe, sesje zdjęciowe i zdjęcia ze ścianek również zobowiązują do utrzymywania perfekcyjnej sylwetki. Jak ćwiczą wielkie gwiazdy, by wyglądać jak milion dolarów? Poznajcie ulubione treningi Jennifer Lopez, Beyonce, Britney Spears.

Ćwiczenia na słynne kształty Jennifer Lopez

Nie mamy pojęcia jak robi to Jennifer Lopez, ale w ogóle nie widać po niej upływu czasu! J.Lo za rok skończy 50 lat (!), a figury może jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gwiazda trenuje zawsze rano, tuż pod wstaniu z łóżka. Jak twierdzi, później jest się o wiele ciężej zmotywować do ćwiczeń. Na swój rewelacyjny wygląd pracuje codziennie z trenerką personalną Tracy Anderson. Jej trening to połączenie podnoszenia ciężarów i ćwiczeń na dolną partię ciała z dużą piłką, by wzmocnić i wysmuklić słynne kształty Jennifer. Efekty widać gołym okiem :)



Perfekcyjna figura a la Beyonce

Beyonce to niezwykle zapracowana gwiazda, która jest równocześnie mamą trójki dzieci i żoną, dlatego nie ma czasu na bardzo długie treningi. Jej trener dba o to, żeby ćwiczenia gwiazdy był maksymalnie efektywne. Gwiazda uwielbia interwały, które angażują całe ciało. W efekcie w 30 minut spala nawet kilkaset kalorii! Beyonce nie lubi się nudzić, dlatego lubi mieszać różne rodzaje aktywności: rolki, joga, rower stacjonarny i taniec. Często na trening zabiera swoją córkę Blue Ivy, by zaszczepić w niej miłość do sportu i spędzić więcej czasu razem.



Britney Spears - powrót do formy księżniczki popu

Britney Spears po zawirowaniach w życiu osobistym zmagała się przez długi czas z wahaniami wagi. W tym roku gwiazdę zmotywowała jej trasa koncertowa „Piece of Me” i ciężko pracowała (i nadal pracuje!) na perfekcyjną sylwetkę. Jej wyczerpujący trening można zobaczyć na profilu na Instagramie Britney! Jest to połączenie podnoszenia ciężarów, wymachy nóg, przysiadów oraz wyskoków. Takie ćwiczenia każda z nas może zrobić w domu! Piosenka jest również fanką biegania interwałowego na bieżni, ponieważ tłuszcz jest szybko spalany przez organizm. Trzeba przyznać, że gwiazda jest naprawdę w formie!

