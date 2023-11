2 z 5

Magda Gessler cieszy wielką sympatią swoich fanów. Nic dziwnego, że prezenterka nie miała oporów, by opublikować w sieci swoje zdjęcia bez makijażu. Tym samym gospodyni "Kuchennych rewolucji" wpisała się w trend, który już od jakiegoś czasu zapanował wśród polskich i zagranicznych gwiazd, które coraz chętnie pokazują się publicznie bez grama pudru, szminki czy tuszu do rzęs. W przypadku Magdy Gessler była to naprawdę odmiana, bo królowa polskiej kuchni przyzwyczaiła nas do swojego wizerunku ze starannym makijażem. Fani zauważyli sporą różnicę.

- Szczerze, nie poznałem... - O jejku, tak inaczej bez makijażu. - Nie mogłam Pani poznać w tej wersji naturalnej.

Na szczęście, zdecydowana większość wielbicieli Magdy Gessler doceniła odwagę swojej idolki i zasypali ją komplementami!