Kim jest Tomasz Bajer, odtwórca roli Laski w filmie "Chłopaki nie płaczą"?

Jak już wspomnieliśmy, Laska stał się ulubieńcem widzów. Młodzi ludzie utożsamiali się z tym wyluzowanym chłopakiem, który wiecznie był pod wpływem nielegalnych substancji. Laska był współlokatorem Oskara (Wojciech Klata), przyjaciela Kuby Brennera (Maciej Stuhr). Przedstawiał się również jako syn "króla sedesów". Jakie było jego największe marzenie? Zostać ambasadorem na Jamajce "jak Tony Halik"!

Co ciekawe, tę postać od początku do końca wymyślił Olaf Lubaszenko. To również on wypatrzył Tomasza Bajera podczas spotkania z licealistami w poznańskiej szkole. Olaf Lubaszenko poświęcił mu sporo miejsca w swojej książce. Zobaczcie poniżej, co o nim pisał!