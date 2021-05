Jak wygląda dziś Misza Hairulin, gwiazdor "Maratonu uśmiechu"? To szwagier samej Justyny Steczkowskiej! 

Dziś, żeby poprawić sobie humor, wystarczy odpalić na Instagramie "Suchar Codzienny", "Make life harder" czy "Mnie śmieszy", kiedyś... "Maraton uśmiechu" w TVN! Pamiętacie ten hitowy program? Grupa uczestników opowiadała w nim żarty, a ten, który najbardziej rozśmieszył publiczność, wygrywał. Show prowadzili m.in. aktor Mariusz Czajka oraz Manuela Michalak z "Big Brothera", zaś za warstwę muzyczną odpowiadał kompozytor Misza Hairulin, który również opowiadał kawały i to całkiem nieźle! Jak dziś wygląda Misza? Prywatnie to... szwagier Justyny Steczkowskiej!

Jak dziś wygląda Misza Hairulin?

Misza urodził się 19 lutego 1971 w rosyjskim mieście Kuźnieck. W 1995 roku został absolwentem Akademii Muzycznej w Gdański w klasie kontrabasu. To w Polsce rozwinął swoją karierę jako muzyk i kompozytor. Sławę zdobył w show „Maraton uśmiechu” w TVN, gdzie występował ze swoją żoną, Krystyną Steczkowską, siostrą Justyny Steczkowskiej. Dziś Misza pracuje z Justyną przy nagrywaniu jej najnowszego albumu, którego premiera już jesienią tego roku (Steczkowska często wrzuca na Instastories nagrania z prób). Razem skomponowali ostatni singiel artystki pod tytułem "Miej odwagę". Misza stworzył również utwory do filmów „Testosteron” czy „Jutro idziemy do kina” oraz seriali „Mamuśki” oraz „Kawaleria”. Jako muzyk pojawił się gościnnie w „Wojennych dziewczynach” oraz „Bodo".

Widzowie najbardziej zapamiętali go jednak z "Maratonu uśmiechu"!

Na YouTubie można odnaleźć fragment jednego z odcinków!

Prywatnie Misza jest mężem Krystyny Steczkowskiej.

Dziś Misza współpracuje z Justyną Steczkowską przy jej najnowszym albumie! Czekacie?