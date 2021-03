Będąc aktywnym użytkownikiem Facebooka czy Instagrama, nie da się nie znać mema z użyciem kultowego już zdjęcia małej dziewczynki na tle palącego się domu, czyli tzw. "disaster girl" ("dziewczynka- katastrofa", "dziewczynka zła"). Fotografia została wykonana w 2004 roku i szybko stała się narzędziem do tworzenia zabawnych obrazków przez wszelakich internetowych twórców. Co ciekawe, dziewczynka z mema, czyli Zoe Roth, ma już dziś 21 lat! Jak wygląda? Jaka historia kryje się za tym zdjęciem? Zobaczcie!

Dziewczynka z mema na tle palącego się domu - historia zdjęcia, jak wygląda dziś?

Jaka historia kryje się za "małą podpalaczką"? Okazuje się, że fotografia została zrobiona trochę przez przypadek, w 2004 roku w USA, skąd pochodzą Zoe Roth i jej rodzina. Pewnego dnia ojciec wziął ją na spacer, by zobaczyć zaplanowaną akcję straży pożarnej przy gaszeniu jednego z domów. Zrobił jej wówczas serię zdjęć, a jedno z nich wysłał na konkurs. Dzięki fotografii zarobili tylko... 100 dolarów.

Straż pożarna przeprowadzała w naszym mieście ćwiczenia. Gasili budynek, który wcześniej celowo podpalili. To był leniwy poranek, w małym miasteczku, gdzie mało się dzieje, a wieści rozchodzą się błyskawicznie. Mój tata miał wtedy nowy aparat fotograficzny, więc przeszliśmy dwie przecznice, by pooglądać zmagania strażaków - powiedziała jakiś czas temu Zoe w rozmowie z serwisem Unilad.

Fotografia przyniosła jej jednak sporą sławę - jej konto na Instagramie obserwuje ponad 20 tysięcy osób, a Zoe często wraca tam myślami i wspomnieniami do słynnego zdjęcia. Co robi na co dzień? Niedawno rozpoczęła studia, udziela się charytatywnie, marzy o nauce języka chińskiego i pracy za granicą.

Od czasu do czasu zdarza jej się odtwarzać minę z kultowego dziś mema!

Poznalibyście ją? Zoe ma 21 lat, ale "diaboliczny" uśmiech pozostał! Jakie memy znacie z użyciem jej fotografii?