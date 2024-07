1 z 7

Cristiano Ronaldo kupił apartament w Nowym Jorku! Piłkarz już od jakiegoś czasu przymierzał się do tego, aby zakupić mieszkanie w Stanach Zjednoczonych. Apartament, który kupił w Trump Tower naprawdę robi wrażenie. Przestronna sypialnia, ogromny salon, lustrzana łazienka, a w dodatku przepiękny widok na Central Park. Co ciekawe wieżowiec, w którym znajduje się mieszkanie Cristiano Ronaldo należy do Donalda Trumpa, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Apartamenty w jego wieżowcu są jednymi z najdroższych w Nowym Jorku. Dodatkowo w tym samym miejscu mieszkanie kupiła znana aktorka, Sienna Miller. Apartament jest naprawdę piękny, a potwierdzają to tylko te zdjęcia!

