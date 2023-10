Jak uporać się z "Maskne"?

Aby zminimalizować skutki powstałe noszeniem maski przez kilka (czasem kilkanaście) godzin na dobę, bardzo ważna jest właściwa pielęgnacja skóry. Należy unikać nakładania gęstych emulsji i kremów na bazie wazeliny, czy oleju mineralnego. Polecamy stosowanie kremów o lekkiej konsystencji (emulsje, serum).

W przypadku trądziku lub trądziku różowatego, zalecana jest beztłuszczowa pielęgnacja o działaniu przeciwzapalnym i kojącym zawierająca ekstrakty z wąkrotki azjatyckiej, rumianku czy wyciągu z zielonej herbaty.

Zabiegi na trądzik od maseczki wykonywane w CeCe Beauty Clinic

Jednym z zabiegów jest Meder Eu Seb – który pozwoli na zniwelowanie skutków noszenia maseczek.

Jest to normalizujący zabieg z wykorzystaniem pro i prebiotyków, pozytywnie wpływający na naturalną ekoflorę skóry. Zaleca się go do wsparcia terapii antytrądzikowych, dla pacjentów ze skórą tłustą lub z problemami. Dzięki probiotykom możliwe jest utrzymanie zdrowej mikroflory skóry, z kolei prebiotyki działają na nią odżywczo, usuwając jednocześnie patogenne bakterie.

Zawarte w preparatach składniki pozwalają wyleczyć przewlekłe zapalenia skóry, wygładzając ją i odżywiając. Normalizują także wydzielanie sebum. Efektem jest zmniejszenie widoczności zmian na skórze, zniwelowany problem nadmiernego łojotoku skóry, wyrównany koloryt skóry.

Hydrafacial – natychmiastowa poprawa wyglądu skóry

Zabieg koncentruje się na 3 podstawowych fazach, do których zalicza się: eksfoliację, tj. oczyszczanie skóry i przygotowanie jej do kolejnej części; ekstrakcję – tj. etap regulujący produkcję sebum oraz odnawiający naturalną florę naskórka; nawilżenie – tj. etap ujędrniania skóry, zwalczenie wolnych rodników i poprawa samoregeneracji.

Nazywany jest „zabiegiem bankietowym”, ponieważ efekty wyraźnej poprawy wyglądu skóry pojawiają się tuż po zabiegu. W przypadku trądziku spowodowanego noszeniem maseczki ochronnej szczególnie ważne jest złuszczenie i oczyszczenie skóry. Usunięcie martwego naskórka, zastosowanie kwasów oraz głębokie, próżniowe oczyszczenie pozwala na odblokowanie porów, wygładzenie i rozświetlenie skóry. Nawodniona i odżywiona skóra lepiej poradzi sobie z niesprzyjającymi warunkami panującymi pod maseczką.

W gamie zabiegowej CeCe Beauty Clinic znajdziecie szeroki wachlarz zabiegów natomiast te dwa powyższe są rekomendowane w przypadku „Maskne”.