Jaki był najpiękniejszy prezent, który dostaliście od Świętego Mikołaja?

Tomasz: To były pomarańcze w stanie wojennym. Pamiętam, że zapakowano je w szarą torbę. Niby nic wielkiego, ale w tamtych czasach to było naprawdę coś!

Pamiętacie prezent, który was rozczarował?

M: Jako mała dziewczynka zrobiłam tacie własnoręcznie notes ozdobiony muszelkami. Niestety jakiś czas później znalazłam go w szufladzie jego biurka. Byłam rozczarowana, że tata nie zabiera go do pracy... Mama wytłumaczyła mi, że tylko dlatego, żeby go nie zniszczyć i mieć na dłużej. Trochę mnie to uspokoiło, choć może nie do końca, skoro wspomnienie nadal jest żywe. (śmiech)