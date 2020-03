Jak skończy się pandemia koronawirusa? Filmowcy mają swoje wizje! Zebraliśmy najciekawsze z Netflixa

Netflix i pandemia? Tak, tak, wiemy… Wiele osób ma już dość informacji o koronawirusie. Jednak z drugiej strony filmy o zarazach przetaczających się przez świat, cieszą się w ostatnich dniach sporą popularnością. To, co obecnie dzieje się na świecie, przerosło z pewnością wiele wizji scenarzystów.

Niektóre filmy mogą być ciekawe - choćby przez pewne podobieństwa z naszą obecną rzeczywistością, a także pomysłami jak to się wszystko może skończyć. Na platformie Netflix jest sporo produkcji o epidemiach. Zebraliśmy dla Was najciekawsze.

Pandemia (Pandemic: How to Prevent an Outbreak)

Na początek serial, który wyprzedził prawdziwą Pandemię o kilka tygodni. Dokument pokazujący dokładnie jak wygląda powstawanie pandemii, oraz jak ludzkość jest do niej przygotowana. A czasem nie jest… Generalnie jednak sporo wiedzy na temat epidemiologii i możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji.

12 małp (12 Monkeys)

To prawdziwy klasyk z lat 90. Więzień zostaje wysłany w przeszłość. Ma zapobiec wybuchowi epidemii, która (w przyszłości) niemal zniszczyła ludzkość. Dla tych, co nie widzieli - jazda obowiązkowa!

Ładunek (Cargo)

Tu wybucha epidemia w całej Australii. Ojciec szuka osoby, która mogłaby mu pomóc i ochronić jego córkę.

93 dni (93 days)

Nigeryjski thriller opowiada o epidemii wirusa Ebola w 2014 roku. A co najważniejsze, co zrobili lekarze, by ją powstrzymać.

Osobnym rodzajem epidemii jest oczywiście epidemia zmieniająca ludzi w zombie. Mamy tu kilka pozycji, w tym prawdziwe klasyki:

World War Z

Były pracownik ONZ, przystojny niczym Brad Pitt, stara się powstrzymać pandemię zombie, która zagraża całej ludzkości. Dużo akcji i raczej happy end…

I Am Legend

Tutaj tajemniczy wirus wymordował lub zamienił w bestie niemal całą ludzkość. A naukowiec, zresztą wirusolog Robert Neville (Will Smith) z psem u boku poszukuje szczepionki. Czy uda mu sie odwrócić mutację?

Zombie Express (Train to Busan)

East News

Propozycja kina koreańskiego - pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Busan próbują zapobiec wybuchowi epidemii zmieniającej ludzi w zombie. Mocne!

Wygłodniali (Ravenous)

Ta historia z zombiakami w tle rozgrywa się w niewielkiej miejscowości w północnej części Quebecu. Miasteczko zostaje zaatakowane przez zombie, a nieliczni ocaleni łączą siły przeciwko tej zarazie...

Są też zagrożenia, których nie można tak dokładnie zbadać jak koronawirusa:

How it Ends

W tym przypadku tajemniczy kataklizm wywołuje epidemię dezinformacji i przemocy. Ale bohater filmu wraz ze swoim teściem jedzie przez pogrążony w chaosie kraj, bo chce uratować swoją ciężarną żonę.

Na który film macie ochotę?