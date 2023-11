Każda z nas chce mieć udany związek i faceta zakochanego po uszy, ale nie każdej to się udaje. Nie istnieje jeden przepis na szczęście w miłości, ale jest kilka zasad, które stosują kobiety będące w udanych związkach. Sprawdź jak one to robią!

1. Bądź sobą i ciesz się życiem

Jeśli chcesz mieć szczęśliwy związek, musisz być szczęśliwa sama ze sobą. To bardzo prosta zasada, o której często zapominają kobiety. Wiele z nas ma tendencję do zbytniego poświęcania się i zatracania dla drugiej osoby. Prawda jest taka, że większość mężczyzn tego wcale od nas nie chce! Faceci kochają pewne siebie, radosne kobiety, które czerpią z życia pełnymi garściami. Nie zapominaj o sobie i swoich potrzebach, rób to co sprawia ci przyjemność. Pamiętaj, że radość jest zaraźliwa, więc jeśli ty będziesz szczęśliwa, on również będzie!



2. Doceniaj go i okazuj wdzięczność

Każdy mężczyzna lubi czuć się doceniany przez drugą połówkę. To właśnie brak poczucia uznania panowie często wskazują jako jedną z przyczyn rozpadu związku lub zdrady. Męskie ego jest bardzo wrażliwe, dlatego trzeba je regularnie dopieszczać! Jak? Doceniaj to co dla ciebie robi oraz jakim jest człowiekiem. Podziękuj mu np. gdy zamiast wyjść z kumplami zostanie z tobą w domu, bo masz gorszy dzień albo kupi bilety na musical, tylko dlatego, że ty uwielbiasz ten rodzaj rozrywki. Jeśli będzie wiedział, że doceniasz i widzisz jego starania, poczuje się męsko i zmotywowany do dalszych działań. Efekt? Bardzo korzystny dla obu stron. :)

3. Inicjuj seks i okazuj mu uczucia

Satysfakcjonujące życie seksualne jest jednym z filarów udanego związku. Seks jest wyjątkowym momentem, gdy równocześnie możemy być blisko z partnerem, dawać mu przyjemność oraz ją czerpać. Jeśli chcesz, by twój facet szalał na twoim punkcie, inicjuj seks! Mężczyźni uwielbiają, gdy ich kobieta sama wychodzi z inicjatywą miłosnych igraszek i lubi się kochać. Co więcej, podejmując inicjatywę pokazujesz mu, że cię pociąga i nie możesz mu się oprzeć! Każdego faceta to bardzo kręci. Pamiętajcie jednak o dobrej i sprawdzonej metodzie antykoncepcji, by miłosne uniesienia nie skończyły się niepotrzebnym stresem lub nieplanowaną ciążą. Nie zapominaj również o okazywaniu uczuć na co dzień - powitaj go namiętnym buziakiem lub pogłaskaj po ręce. Takie pozornie małe gesty przywiązują go jeszcze bardziej do ciebie.

4. Spędzajcie ciekawie czas razem

Często będąc w długich związkach wpadamy w rutynę. Coraz mniej chce nam się wychodzić, próbować nowych rzeczy i starać się o siebie. A o miłość trzeba regularnie dbać! Większość facetów lubi aktywnie spędzać czas i robić coś ciekawego, dlatego są zachwyceni, gdy ich partnerka jest również otwarta na nowe wyznania. Gdy twój mężczyzna coś ci proponuje, zgódź się! Pokażesz mu, że jesteś odważna i może się z tobą świetnie bawić. Ty też poszukaj interesujących atrakcji, które przypadną wam obojgu do gustu. Może kino plenerowe, spływ kajakowy, kurs tańca albo wypad za miasto? Możliwości jest naprawdę wiele, a wspólne, piękne chwile łączą. Twój facet nie będzie musiał szukać atrakcji poza związkiem, ponieważ będzie wiedział, że to właśnie z tobą najfajniej spędza się czas!

5. Daj mu zatęsknić za sobą

Spędzanie czasu razem jest niezwykle ważne, ale każdy człowiek potrzebuje chwili odpoczynku od drugiej osoby. Nie bądź kobietą bluszczem, która każdą chwilę musi dzielić z partnerem. Dla facetów najbardziej atrakcyjne są te kobiety, które mają swoje własne życie. Dlaczego? Ponieważ z takimi kobietami nie można się nudzić oraz mogą przy nich się realizować i nadal być sobą. Daj mu przestrzeń i miej swoje własne plany, w ten sposób równocześnie pokażesz mu zaufanie oraz, że nie jest jedyną osobą w twoim świecie. Kilka dni rozłąki sprawi, że twój mężczyzna za tobą zatęskni oraz doceni jak cudowną i interesującą dziewczynę ma w swoim życiu!

Uwaga! Po zastosowaniu naszych porad, twój mężczyzna będzie cały czas myślał tylko o tobie! :)