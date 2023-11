Za co kochamy opaleniznę? Jest wspaniałą pamiątką po wakacjach, dzięki niej wyglądamy świeżo, promiennie i szczupło! Tak trudno się z nią rozstać… Na szczęście, efekt złocisto-brązowej skóry możesz przedłużyć i cieszyć się nim nawet po wakacjach! Poznaj nasze sprawdzone sposoby jak przedłużyć opaleniznę w kilkanaście minut.

Jak pielęgnować opaloną skórę?

Pierwszym, najważniejszym krokiem w makijażu jest … pielęgnacja. Jeśli chcesz pochwalić się opalenizną i po wakacjach, musisz odpowiednio zadbać o skórę. Zacznij od peelingu twarzy i całego ciała. Panuje błędne przekonanie, że peelingując skórę usuniemy przy okazji opaleniznę, a jest zupełnie na odwrót! Peeling usuwa martwy naskórek, dzięki czemu wydobywa się brązowy odcień skóry, za które odpowiedzialne są jej głębsze warstwy. Co więcej, przygotowuje ją na przyjęcie kremów nawilżających i balsamów, ponieważ oczyszczona skóra lepiej wchłania kosmetyki. Kolejnym etapem jest nawilżanie twarzy i ciała. Muśnięta słońcem skóra będzie wyglądać dobrze, tylko wtedy gdy jest gładka, odżywiona i zdrowa.

Makijaż podkreślający opaleniznę

Czas na makijaż! Gdy jesteśmy opalone, nie potrzebujemy wiele by wyglądać dobrze. Należy skupić się na trzech rzeczach: podkreśleniu opalenizny, rozświetleniu skóry i wyeksponowaniu atutów urody. Zrezygnuj z podkładu na rzecz kremu BB, zapomnij o sztucznych rzęsach i ciężkich, smokey eyes. Postaw na blask i świeżość!

• Twarz

Będziesz potrzebować tylko dwóch produktów: bronzera i rozświetlacza. Bronzer powinien mieć złoto-brązowy odcień, który ociepli i podkreśli kolor opalenizny. Nakładaj go pędzlem w miejsca, gdzie zazwyczaj padają promienie słońca: czoło, kości policzkowe, nos i podbródek. W ten sposób wzmocnisz efekt opalenizny. Następnie dodaj rozświetlacz w kolorze złota na szczyty kości policzkowych, nad ustami i na środku nosa. Jeśli nałożysz go palcami, będzie wyglądać bardziej naturalnie. Dzięki temu twoja skóra nabierze blasku i będzie wyglądać promiennie.

• Oczy

Podobno oczy są zwierciadłem duszy, dlatego warto postawić na nie akcent. Zacznij od brwi i delikatnie podkreśl je kredką lub pomadą do brwi. Nie muszą być idealne, powinny wyglądać najbardziej naturalnie jak to możliwe. Przy opalonej skórze ciemne cienie do powiek będą wyglądać ciężko i mało wakacyjnie, stąd zdecydowanie lepszym wyborem będzie cień do powiek w sztyfcie The ONE Colour Unlimited Oriflame w kolorze szampana. Super trwały cień w formie wysuwanego sztyftu z łatwością rozprowadza się po powiece i zachwyca satynowym wykończeniem. Możesz nałożyć go bezpośrednio na powieki lub przy pomocy pędzelka dla większej precyzji. Na środek powieki i we wewnętrzne kąciki oczu, dodaj wypiekany, połyskujący cień Giordani Gold Marbleised od Oriflame w odcieniu Luxuriant Beige lub Rose Satin. Dzięki temu twoje oczy będą pełne blasku! Na koniec, wytuszuj porządnie rzęsy maskarą The ONE 5-w-1 Wonder Lash Oriflame. Efekt? Wyraziste, podkręcone, gęste i ekstremalnie wydłużone rzęsy. Taki lekki, świetlisty makijaż powiększa oczy i nadaje im świeżości.

• Usta

Pomalowane szminką usta zawsze dodają pewności siebie i kobiecości. Letnią opaleniznę najlepiej podkreślić ciepłymi odcieniami pomadki takimi jak: nude, pomarańcz, koral, intensywny róż. Jeśli chcesz mieć usta miękkie jak aksamit, wypróbuj matową szminkę The ONE Colour Unlimited Super Matte od Oriflame. Utrzymuje się na ustach nawet 11 godzin i posiada nawilżający, odżywczy kompleks LipSoft Moisture Plus. Usta są gładkie, supermatowe i pełne!

• Ciało

Opalone ciało warto potraktować rozświetlającymi kosmetykami takimi jak rozświetlacz lub … cień do powiek! Cień do powiek w sztyfcie The ONE Colour Unlimited oraz wypiekany, połyskujący cień Giordani Gold Marbleised możesz używać nie tylko do makijażu oczu, a i do ciała. Oba produkty będą przepięknie odbijać światło na skórze i podkreślać jej brązowy kolor. Rozświetlające kosmetyki najlepiej nałożyć na obojczyki, ramiona, dekolt i piszczele. Ten trik stosują gwiazdy, by ich ciała prezentowały się świetnie na czerwonym dywanie.

Opalone, złocisto-brązowe ciało możemy mieć jeszcze długo po wakacjach. Wystarczy trochę pielęgnacji, dobrych kosmetyków i kreatywności!

