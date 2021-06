Jak prawidłowo suszyć ubrania po praniu?

Uwielbiamy czyste i przede wszystkim pachnące świeżością ubrania. Często jednak efekt prania wcale nas nie zadowala. Tymczasem wystarczy poprawić jeden lub kilka drobiazgów, by cieszyć się czystością i świeżością swoich rzeczy. Wydaje się, że nie ma czynności łatwiejszej od prania. Wystarczy włożyć rzeczy do pralki, wybrać odpowiedni program, dodać dobry detergent, wlać płyn do płukania tkanin, włączyć i... reszta zrobi się sama. Jeśli to takie proste, to dlaczego często nie jesteśmy zadowolone, bo nasze ubrania nie pachną tak, jakbyśmy chciały? Zupełnie nieświadomie popełniamy drobne błędy, które wpływają na czystość i świeżość. Możliwości, że podczas prania i suszenia coś pójdzie nie tak, jest zaskakująco wiele. 5 błędów popełnianych podczas prania i suszenia ubrań 1. Przeładowanie pralki. Więcej, nie znaczy lepiej. Owszem, bęben pralki zmieści wiele, ale jeśli włożymy do pralki za dużo, to mokre rzeczy nie będą się w nim obracały, detergent nie dotrze, tam, gdzie powinien, a podczas płukania nie wypłuczą się w całości. Takie pranie nie będzie miało sensu, bo tkaniny z resztkami brudu i detergentu nie będą doprane i będą nieprzyjemnie pachnieć. 2. Niewłaściwy dobór środka piorącego. Każda z nas musi dobrać odpowiedni detergent do swoich potrzeb i pranych tkanin – stosując się do zaleceń producenta i przeznaczenia danego produktu. Dobry detergent poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi plamami. Obecnie na rynku mamy do wyboru nie tylko te do białych i jasnych tkanin lub kolorów, ale także do tkanin delikatnych czy oferujące mocniejszy zapach już na etapie prania. Również formy produktów są zróżnicowane - od tradycyjnych proszków, poprzez płyny do prania i kapsułki, które dzięki łatwości użytkowania znajdują szerokie grono...