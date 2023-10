To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy dbają o zdrowie, higienę intymną i środowisko naturalne. Polska marka 4organic wprowadziła na rynek naturalne, bezzapachowe i nieuczulające płyny do higieny intymnej, które pokochały użytkowniczki serwisu Wizaz.pl. Czym się wyróżniają i w jaki sposób wpisują się w ideę #zerowaste?

Higiena intymna - o tym powinna wiedzieć każda z nas!

Adobe Stock

Infekcje intymne i podrażnienia to częsty i wrażliwy temat, o którym rzadko się mówi. Na tego typu problemy cierpi więcej kobiet niż mężczyzn. Najsilniej uczulają substancje zapachowe.

Istotne jest więc to, by w codziennej pielęgnacji używać naturalnych kosmetyków, które nie zawierają barwników i substancji zapachowych. Warto wiedzieć, że kosmetyki do higieny intymnej powinny utrzymywać prawidłowe pH pochwy, by tym samym chronić przed infekcjami. Eksperci zachęcają do zwracania większej uwagi na to, jakich produktów do higieny używamy.

Dobry produkt do higieny intymnej powinien zawierać substancje naturalne, pozbawione działań niepożądanych, jakość i bezpieczeństwo powinno być potwierdzone certyfikatem międzynarodowej organizacji

- mówi ginekolożka Anetta Karwacka.

Płyny do higieny intymnej 4organic

4organic zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest prawidłowa dbałość o higienę intymną i naturalne składniki w kosmetykach. Ma z nimi kontakt nie tylko nasze ciało, trafiają także do wód gruntowych oraz do środowiska. W ofercie marki znajdziemy duży wybór płynów, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Wszystkie kosmetyki powstały z naturalnych składników, są delikatne, nie zawierają barwinków oraz substancji zapachowych. Polecane są zarówno przez ginekologów, jak i użytkowniczki serwisu Wizaz.pl! Czym się wyróżniają?

Płyny do higieny intymnej 4organic Care

Mat. prasowe

Kosmetyk jest naturalny, hipoalergiczny i certyfikowany.

Jest pozbawiony barwników i substancji zapachowych.

Zawiera aż 98,5% składników pochodzenia naturalnego.

Pozwala utrzymać fizjologiczne pH miejsc intymnych.

Działa kojąco i nawilżająco dzięki zastosowaniu oczyszczonego aloesu.

Produkt minimalizuje ryzyko podrażnień i infekcji.

Posiada Certyfikat AllergyCertified, który gwarantuje bezpieczeństwo produktów, a także potwierdza, że minimalizują one ryzyko alergii

Płyn jest też całkowicie wegański, certyfikowany przez PETA Cruelty Free and Vegan i Fundację Viva.

Kosmetyk został doceniony przez Wizażanki. Wszystkie polecą go przyjaciółce. Testerki pozytywnie opiniują też naturalny skład, bezpieczne działanie, doskonałe odświeżenie i nawilżenie.

Płyn do higieny 4organic Hialuronowy

Mat. prasowe

Ten kosmetyk jest również naturalny, hipoalergiczny, pozbawiony substancji zapachowych i barwników. Podobnie jak wszystkie inne płyny 4organic zawiera aż 98,5% składników pochodzenia naturalnego. Czym różni się od wersji Care? Zawiera dodatkowy składnik – Sodium Hyaluronate, wspomagający nawilżenie i kondycjonujący skórę okolic intymnych. Polecany jest szczególnie osobom wrażliwym na substancje alergizujące i dbających o zdrowie.

Płyny do mycia ciała i higieny intymnej 4organic dla dzieci

Mat. prasowe

To kolejne kosmetyki z serii 4organic. Produkty doskonale sprawdzą się do mycia całego ciała, a także rąk. Są niezwykle delikatne i można je stosować już od 3 roku życia.

Co jeszcze wyróżnia linię 4organic dla dzieci?

Kosmetyki nie zawierają substancji zapachowych i barwników.

Są niezwykle delikatne i sprawdzą się do mycia całego ciała i miejsc intymnych.

Są hipoalergiczne, bezpieczne dla zdrowia, pozbawione substancji zmieniających gospodarkę hormonalną.

Stworzono je w ponad 99% z substancji pochodzenia naturalnego.

Zawierają oczyszczony aloes, który ma działanie nawilżające i łagodzące.

Buteleczki płynów w 100% pochodzą z recyklingu, dzięki czemu marka dba o środowisko.

Posiadają Certyfikaty AllergyCertified

Kosmetyki są naturalne i wegańskie, co potwierdza PETA Cruelty Free and Vegan i Fundacja Viva.

Kosmetyki są naturalne i wegańskie, co potwierdza PETA Cruelty Free and Vegan i Fundacja Viva. W teście Wizażanek Płyny do mycia ciała i higieny intymnej 4organic dla dzieci również uzyskały pozytywne wyniki. Mamy i dzieci, które je sprawdziły, są zadowolone z działania

Płyn do higieny 4organic dla nastolatek

Mat. prasowe

Marka 4organic przygotowała też specjalną wersję swoich kosmetyków, dopasowaną do potrzeb młodych dziewczyn. Produkty, podobnie jak wcześniejsze, również są naturalne, delikatne, pozbawione substancji zapachowych i barwników, co gwarantuje Certyfikat AllergyCertified.

Płyny zawierają 98,5 % substancji pochodzenia naturalnego.

Pozwalają utrzymać fizjologiczne pH miejsc intymnych.

Bakterie probiotyczne utrzymują prawidłową florę fizjologiczną, zmniejszają ryzyko rozwoju infekcji o podłożu grzybiczym i bakteryjnym.

Zawarty w produkcie aloes łagodzi i nawilża.

Kosmetyki są wegańskie, certyfikowane przez PETA Cruelty Free and Vegan i Fundację Viva.



#zerowaste czyli 4organic w zgodzie z naturą

Adobe Stock

Marka dba zarówno o higienę intymną, jak i środowisko naturalne.

Produkty do higieny intymnej 4organic zawierają aż 98,5% składników pochodzenia naturalnego, są całkowicie bezpieczne, bezzapachowe, nie zawierają barwników, nie znajdziemy w nich żadnych uczulających i zmieniających gospodarkę hormonalną substancji.

Płyny do mycia ciała i higieny intymnej dla dzieci 4organic zostały zapakowane w buteleczki, które w 100% pochodzą z recyklingu.

