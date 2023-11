Gwyneth Paltrow uwielbia wypady nad wodę i poza miasto. Kate Hudson z rodziną ciągle podróżuje i zwykle stara się być blisko natury. Justin Timberlake i Jessica Biel to fani przyrody. Rodzinne weekendy celebrują z dala od paparazzi i fleszów aparatów. Kate, William i trójka ich dzieci też kochają wypoczynek w ogrodzie, który zaprojektowała sama księżna. Wspólny mianownik? Natura. Jak najdalej od zgiełku miasta, spalin, samochodów, technologii i ludzi, którzy marzą o wspólnym selfie.

#weekendcelebration czyli jak odpoczywać w stylu gwiazd?

Marzysz o weekendowym relaksie w gwiazdorskim stylu? Na szczęście do tego nie potrzeba czerwonego dywanu. Wystarczy koc i... Zobacz, o czym powinnaś pamiętać, wybierając się na letni wypad za miasto!

1. Podstawa udanego pikniku - duży koc

Duży, czyli jaki? Najlepiej taki, na którym swobodnie usiądziecie, rozłożycie przygotowane posiłki i inne gadżety, które ze sobą przynieśliście. Dobrze jeśli na kocu będzie można się położyć, by w pełni odpocząć i np. poczytać ulubioną książkę.

2. Pamiętaj o koszu wypełnionym pysznościami

Na letni piknik przygotuj coś lekkiego i pięknego, tak by nie tylko cieszyło zmysł smaku, ale i wzroku! Pomyśl o letnich sałatkach ze świeżych warzyw, orzeźwiającym arbuzie, mango, czy szaszłykach z owoców.

Nie zapomnij też o napojach. Na pikniku świetnie sprawdzą się niskokaloryczne napoje z naturalnymi aromatami owoców i ziół. Orzeźwienie zapewni np. Żywiec Zdrój z nutą, który dostępny jest teraz w dwóch nowych, wyjątkowych smakach: z nutą pomarańczy i mango oraz limonki i mięty. Nowe, letnie smaki to dodatkowo o 30% mniej kalorii dzięki dodatkowi substancji słodzącej z liści stewii. Zawierają jedynie 65kcal w butelce 0.5L. Żywiec Zdrój z nutą owoców to fajna propozycja dla wszystkich tych, którzy dbają o zbilansowaną dietę, ale jednak od czasu do czasu mają ochotę na owocowy, orzeźwiający smak.

Dodaj do nich kawałki owoców, kostki lodu i świeże zioła a będą nie tylko wspaniale smakować i gasić pragnienie, ale też pięknie się prezentować.

3. Nie zapomnij o rozrywce

Książki, gry planszowe, karty, a może piłka? Wszystko zależy od ciebie i tego, jak chcesz odpoczywać. Jeśli stawiasz na aktywny czas, to nie zapomnij o badmintonie lub piłce. Jeśli jednak wolisz inny rodzaj relaksu, to zabierz ze sobą kolorowy magazyn lub dobrą muzykę i słuchawki.

4. Zoom na detale

To przecież właśnie one tworzą całość. Masz już koc, kosz wypełniony samymi pysznościami, książkę, ulubioną muzykę i najlepsze towarzystwo? Nie zapomnij o dekoracjach, które sprawią, że czas spędzony na łonie natury będzie też bardzo estetyczny. Pamiętaj o świeczniku, świeżych ziołach, pięknych szklankach lub modnych słoikach, w których podasz wodę z owocami!

Dlaczego warto oderwać się od miejskiego zgiełku?

Jeśli marzysz o odrobinie spokoju i oderwaniu się od codzienności, to wyjedź za miasto. Mówi się, że człowiek najlepiej odpoczywa z dala od rutyny i tego, co otacza go na co dzień. Jeśli więc każdego dnia pędzisz do pracy, mijasz betonowe budynki, wieżowce i mnóstwo pojazdów, to w weekend pozwól sobie na błogie lenistwo na łonie natury.

Lato sprzyja przecież piknikom i bardzo modnym garden party. Dlaczego warto zdecydować się na taką formę weekendowej aktywności? Te argumenty mówią same za siebie!

1. Dotlenisz się

2. Przebywając na łonie natury możesz się wyciszyć i zrelaksować, bo nic nie odciągnie twojej uwagi

3. Możesz spędzić aktywnie czas z rodziną, uprawiając sport

4. Jeśli odłożysz telefon to zauważysz niesamowitą odskocznię od pracy, obowiązków i ciągłego napięcia, które wywierają media społecznościowe

5. Możesz zorganizować rodzinny piknik, który ociepli wasze relacje

