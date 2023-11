Wystartowała ogólnopolska kampania społeczna #SzanujJedzenie. Towarzyszy ona wiosennej edycji największego festiwalu kulinarnego w Polsce - Restaurant Week. Motywem przewodnim wydarzenia jest promocja szacunku do jedzenia oraz edukacja w zakresie sposobów wykorzystania resztek w duchu filozofii zero-waste. Jak wynika z badań CBOS, przeciętny Polak wyrzuca około 200 kilogramów jedzenia rocznie –to znaczy, że codziennie marnujemy około pół kilograma żywności na głowę! Dane są szokujące i na dodatek, za ten stan rzeczy odpowiada każdy z nas.

Co zatem zrobić, aby nie marnować jedzenia? Jakie zmiany wprowadzić, aby konsumować świadomie i nie przykładać ręki do zagłady naszej planety? Jak twierdzi Massimo Bottura – najsłynniejszy szef kuchni na świecie, nieracjonalna produkcja i konsumpcja żywności odpowiadają za jedną trzecią problemów klimatycznych świata – zatem podjęcie działań promujących mądrą konsumpcję jest absolutną koniecznością. Wymaga to zarówno rozwiązań systemowych jak i inicjatywy każdego z nas. Stąd też pomysł, aby tegorocznej edycji Restaurant Week towarzyszyła akcja #SzanujJedzenie. Jest ona skierowana zarówno do 100 tys. oczekiwanych na festiwalu gości jak i do ponad tysiąca restauratorów z całej Polski.



Walka z marnowaniem jedzenia to dla nas osobiście i zawodowo obecnie temat numer jeden. Będziemy promować chodzenie do restauracji festiwalowych, w których dzięki internetowym rezerwacjom i wcześniejszemu wyborowi menu, możliwe jest zerowe zmarnowanie jedzenia, ale też zamierzamy zachęcać gości do zmiany nawyków np. brania niezjedzonych resztek do domu i wykorzystania ich w myśl filozofii zero-waste” – mówi Maciej Żakowski, analityk trendów, twórca konceptów restauracyjnych, współtwórca Restaurant Week Polska.

Do kampanii #SzanujJedzenie przyłączyło się i zostało jej ambasadorami setki znanych artystów, influencerów i aktywistów. W kampanię #SzanujJedzenie zaangażowali się m.in. Lara Gessler, Marta Wierzbicka, Anna Czartoryska- Niemczycka, Maria Niklińska, Nikodem Rozbicki, Vienio, Jakob Kosel, Wujaszek Liestyle, Grzegorz Łapanowski i wielu innych. Na potrzeby akcji powstał także „Dekalog #SzanujJedzenie”, czyli 10 przykazań świadomego konsumenta, który trafi do każdego z festiwalowych gości.

DEKALOG #SZANUJJEDZENIE

Co roku Polacy wyrzucają 9 milionów ton jedzenia. Każdego roku marnuje się ponad 1/3 światowej żywności. Natomiast z raportów ONZ z 2017 wynika, że 821 milionów ludzi na świecie jest niedożywionych i niestety liczba ta będzie rosła. W XXI wieku ludzie nadal umierają z głodu, mimo że obecny poziom produkcji żywności wystarczyłby na wykarmienie wszystkich osób na ziemi. Tyle, że olbrzymia jej część po prostu się marnuje. W obliczu tych dramatycznych danych, konieczne są działania systemowe zarówno na poziomie legislacyjnym jak i zmiany świadomości konsumentów. Ważne jest, aby każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za obecny stan rzeczy i zmienił swoje nawyki. Organizatorzy Restaurant Week przygotowali dziesięć prostych wytycznych, które warto zastosować w codziennym życiu, aby zmniejszyć ilość marnowanego jedzenia. Oto one:

1. Rób dokładną listę zakupów – wydasz i zmarnujesz mniej. Warto także kupować częściej i to, czego naprawdę potrzebujesz

2. Utrzymuj porządek w lodówce – produkty z krótszą datą ważności postaw bliżej, te z dłuższą - dalej. Szczególnie istotne jest to w przypadku produktów o krótkim terminie przydatności

3. Nie wyrzucaj owoców i warzyw, które lekko zwiędły - jak radzi ambasadorka akcji #SzanujJedzenie - Lara Gessler, zmiksuj je na pyszny i zdrowy koktajl. Z warzyw możesz ugotować też pyszny bulion

4. Nie wyrzucaj pieczywa – lepiej je zetrzyj na bułkę tartą – przyda się do przygotowania wielu potraw – zachęca Gaja Kuroń. Ze starego i twardego chleba można zrobić też grzanki i dodać je choćby do zupy

5. Zamrażaj lub susz jedzenie, które ci zostało – możesz z niego przyrządzić potem kreatywne i pyszne danie, na które przepis znajdziesz na blogach i w serwisach kulinarnych

6. Planuj posiłki i gotuj odpowiednie porcje – oszczędzasz jedzenie i pieniądze

7. Przechowuj jedzenie w pojemnikach - dzięki temu dłużej pozostają świeże

8. Przekaż jedzenie potrzebującym – znajdź jadłodzielnię lub fundację, która zajmuje się redystrybucją posiłków – zrobisz dobry uczynek

9. Bierz resztki z restauracji do domu – to żaden wstyd ani oznaka skąpstwa, świadczy tylko dobrze o twojej świadomości konsumenckiej. Nie zdołałeś zjeść podanej w restauracji potrawy, nie wahaj się poprosić o zapakowanie jej na wynos

10. Uczęszczaj do restauracji z wcześniejszym wyborem menu – jak mówi Maciek Żakowski, organizator Restaurant Week - festiwal promuje najracjonalniejszy model - wcześniejsze rezerwacje online i wybór przez gości jednego z dwóch menu, sprawiają, że jedzenie się nie marnuje. Goście składają zamówienie z wyprzedzeniem, przez co restauracje są w stanie przygotować tyle jedzenia, ile naprawdę potrzeba.

REKORDOWA EDYCJA RESTAURANT WEEK

W 13. edycji festiwalu bierze udział 400 najlepszych restauracji z 35 polskich miast: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Szczecina, Białegostoku, Rzeszowa oraz regionów Silesii, Lubelskiego i Podhala. Trzydaniowe menu składające się z przystawki, dania głównego i deseru, niezależnie od miasta i restauracji, jest oferowane w specjalnej festiwalowej cenie 49 zł. Do wyboru gości są potrawy mięsne, rybne, wegetariańskie i wegańskie. Każdy gość Restaurant Week będzie miał także możliwość wygrać lot do Włoch dla dwóch osób i kolację w najbardziej obleganej restauracji świata Osteria Francescana, a także podróż na festiwal restauracyjny Miami Spice. Organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby 100 tys. gości.

Rezerwacji online na festiwal można dokonywać na stronie www.restaurantweek.pl.

Termin festiwalu: 3-17 kwietnia 2019

Rezerwacje: www.RestaurantWeek.pl

Lokalizacje: Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Silesia, Lubelskie, Łódź, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Podhale