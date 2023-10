Każdy, kto choć trochę interesuje się modą, wie, że trendy zmieniają się jak w kalejdoskopie. To niejako wymusza na konsumentach nabywanie wciąż nowych ubrań. Niestety, pozostawia także zgubny wpływ na środowisko - produkcja odzieży pochłania ogrom surowców naturalnych i wody. Przy wzrastającej świadomości ekologicznej, ludzie zaczynają rozumieć, że to droga donikąd. Kupione w zbyt dużych ilościach rzeczy i tak zalegają w szafach i nie sprawiają radości swoim posiadaczom. Czas to zmienić! Warto postawić na fantazję oraz kreatywność, które pozwolą dać ubraniom drugie życie.

#RethinkFashion by Perwoll

Akcja #RethinkFashion by Perwoll ma na celu troskę o wpływ przemysłu odzieżowego na środowisko. To, jakich wyborów dokonujemy na co dzień, oddziałuje na całe nasze otoczenie. Warto pielęgnować dobre nawyki! Jednym z nich jest przerabianie starych ubrań. Pozwala dostosować je do aktualnych trendów i nadać niepowtarzalny styl. Wystarczy puścić wodze fantazji i zastosować kilka prostych trików. To jak, gotowi do zabawy? Zaczynamy!

adobe stock

Jak naprawić zniszczoną sukienkę?

Na pierwszy ogień weźmiemy sukienkę. Najlepiej taką z widoczną plamą, która miała już na zawsze pozostać na dnie szafy. W jaki sposób dać jej nowe życie? To proste! Wystarczy znaleźć ozdobę, która jest nieco większa niż plama na tkaninie. Gotowe dekoracje z warstwą kleju można kupić w niemalże każdej pasmanterii za zaledwie kilka złotych. Następnie należy wprasować ozdobę przez bawełniany kawałek materiału, aby nie uszkodzić tkaniny. Po kilku chwilach można już nosić sukienkę! Jeśli chcecie poznać więcej sposobów na naprawę uszkodzonych ubrań, zajrzyjcie na specjalną platformę marki Perwoll. Dowiecie się z niej, jak nadać nowe życie starym jeansom, wełnianemu swetrowi i podartej koszuli z wykorzystaniem japońskiej filozofii Kintsugi. Polecamy!

adobe stock

Przeróbki ubrań? To proste!

Dlaczego warto dać drugie życie zniszczonym lub starym ubraniom? Ponieważ jeśli je wyrzucimy, nasze rzeczy wylądują na wysypisku śmieci. Nie każdy wie, ale w 2016 na polskie wysypiska trafiło aż… 104 tysięcy ton odpadów tekstylnych! Nie dokładajmy niechlubnej „cegiełki” do tego zjawiska, jeśli możemy po prostu odnowić ubranie. Idea #Renew jest nie tylko dobra dla środowiska, ale i naszego portfela:). Co więcej, cały proces może dostarczyć wiele frajdy i możliwości do nauki czegoś nowego. Dla zainteresowanych, proponujemy kilka prostych sposobów na odświeżenie zwykłej, białej koszuli. Każdy z nich sprawi, że będzie wyglądała niezwykle designersko. Pierwszym pomysłem jest wycięcie pleców od połowy długości w kształt litery A. Koszula nonszalancko odsłoni kawałek pleców i zyska "pazur". Innym pomysłem jest wywinięcie kołnierza... do wewnątrz. Można go podszyć w kilku miejscach, aby jego forma była bardziej stabilna i trwała. W takim wydaniu dekolt wygląda niezwykle efektownie, a koszula nadaje się na wieczorne wyjście. Te i wiele innych sposobów dostępne są na platformie #RethinkFashion by Perwoll. Sprawdźcie!

Materiał powstał z udziałem marki Perwoll.