Jak mieszka Tomasz Kammel? Jego luksusowy apartament z własną siłownią robi wrażenie!

Tomasz Kammel bardzo chroni swoje życie prywatne. Również w mediach społecznościowych gwiazdor TVP jest bardzo oszczędny w dzieleniu się z fanami swoją codziennością, ograniczając się głównie do publikacji selfie lub promocji kolejnych projektów zawodowych. Od jakiegoś czasu prezenter jednak coraz śmielej zaczął dzielić się z instagramowymi obserwatorami fotografiami przedstawiającymi jego luksusowy apartament. Luksusowe wnętrza utrzymane w bieli i szarościach robią wrażenie, ale prywatna siłownia to dopiero coć!

Jak mieszka Tomasz Kammel?

Tomasz Kammel od lat jest twarzą Telewizji Polskiej. Niezwykle przystojny, charyzmatyczny i elokwentny dziennikarz zasłynął dzięki takim formatom jak "Randka w ciemno", "Dzieciaki górą!", "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Dance Dance Dance", "To był rok!" czy "Pytanie na śniadanie". I choć zarówno na scenie jak i ekranie celebryta tryska energią, zachwycając fanów wysublimowanym poczuciem humoru i otwartością, to w kwestii poruszania swojego życia prywatnego jest bardzo powściągliwy. Jednak przymus pozostania w domu związany z pandemią koronawirusa nieco to odmienił. Tomasz Kammel od pewnego czasu bowiem coraz chętniej publikuje w sieci urywki swojej prywatności, pokazując przy tym swój niezwykle luksusowy warszawski apartament. Postanowiliśmy więc bliżej przyjrzeć się tym wspaniałym wnętrzom.

Mieszkanie Tomasza Kammela jest przestronne, utrzymane w nowoczesnym klimacie. Harmonijne, minimalistycznie urządzone wnętrza stanowią więc dla dziennikarza wspaniałą oazę spokoju i ucieczkę od medialnego chaosu. W apartamencie dominują jasne, zimne kolory z przewagą bieli, rozmaitych odcieni szarości z czarnymi dodatkami.

Tomasz Kammel stawia na przestronne i jasne wnętrza. Najlepszym dowodem na to jest salon prezentera z wygodnymi dużymi kanapami i mnóstwem półek z książkami.

Wielkie wrażenie robią również ogromne salonowe okna oraz widok na panoramę Warszawy.

W przestronnym salonie poza dużymi kanapami, utrzymanymi w beżowej kolorystyce, nie zabrakło także miękkiego, skórzanego fotela, który dziennikarz umieścił wprost na przeciw okna.

W nowoczesnym wnętrzu nie mogło zabraknąć też dużego telewizora oraz klimatycznego kominka.

Również połączona z salonem kuchnia celebryty też jest nowoczesna i przestronna. Lwią część stanowi w niej wyspa z białym, marmurowym blatem.

Także sypialnia Tomasza Kammela jest równie elegancka jak reszta mieszkania. To zasługa ogromnego, tapicerowanego łóżka z imponującym szarym zagłówkiem.

Choć większość mieszkania Tomasza Kammela stanowią nowoczesne meble z lakierowanymi frontami, dziennikarz nie mógł jednak oprzeć się także modnemu stylowi boho, stawiając na rattanowy fotel.

Również łazienka dziennikarza prezentuje się imponująco. I choć całość apartamentu Tomasza Kammela utrzymana jest w bieli i szarościach, to w jego łazience dominuje granat. Stylowa wolnostojąca wanna, marokańskie płytki robią ogromne wrażenie.

W mieszkaniu dziennikarza nie mogło także zabraknąć miejsca na siłownię. Znajdziemy tam wiele sprzętów, których nie powstydziłyby się najlepsze fitnesskluby.

Co sądzicie o minimalistycznym i luksusowym apartamencie Tomasza Kammela? Nam się bardzo podoba!