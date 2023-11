Obecnie Instagram to coś więcej niż aplikacja na telefon. Jest miejscem, w którym możemy pokazać kawałek swojego życia, podzielić się pasjami czy ważnymi dla nas momentami. Instagram może również służyć do promowania samego siebie lub własnej marki. Jak sprawić by nasz profil cieszył oko, był inspirujący i przyciągał wielu obserwatorów? Wystarczy poznać i zacząć stosować kilka skutecznych trików!

Jak zrobić dobre zdjęcie? Przygotuj się!

Dobre zdjęcie wymaga czasu, pomysłu i cierpliwości. Dbaj o kompozycję i zwracaj uwagę na szczegóły np. czy widać kosz na śmieci lub ubrania wiszące na krześle. Najlepsze instagramowe zdjęcia rzadko kiedy powstają spontanicznie, wszystko jest dokładnie zaplanowane. Zawsze przed zrobieniem fotki … przetrzyj obiektyw! Czasami za kiepską jakość zdjęcia odpowiada właśnie zabrudzony obiektyw w telefonie. Jeśli nie masz profesjonalnego studia lub oświetlenia, najlepiej jest robić zdjęcia w świetle dziennym.

Najlepsze aplikacje do edycji zdjęć

Nie musisz być profesjonalnym fotografem, by mieć piękny profil na Instagramie. Wystarczy dobry aparat w telefonie i … aplikacja do edycji fotek. Nie jest tajemnicą, że korzysta z nich wiele blogerek, influencerek i gwiazd! Dzięki bezpłatnym aplikacjom, takim jak VSCO Cam, Snapseed, Facetune możemy nałożyć filtr, wykadrować zdjęcie oraz ogólnie poprawić jego jakość. Przed nałożeniem filtru pobaw się jasnością, kontrastem, temperaturą zdjęcia. Możesz być zaskoczony, jak wiele potrafi zmienić rozjaśnienie lub przyciemnienie fotki! Co jeszcze jest konieczne, by mieć zachwycający profil na Instagramie? Spójność. Najlepiej jest używać tylko dwóch lub trzech filtrów, by na twoim profilu nie panował wizualny bałagan. Zazwyczaj najlepiej wyglądają jasne zdjęcia, w dość chłodnej tonacji, ale warto wypracować swój własny, niepowtarzalny styl!

Ciekawy profil, czyli podstawa sukcesu na Instagramie

Urozmaicaj dodawane przez ciebie treści, siedem selfie pod rząd odpada! Mieszaj zdjęcia o różnej tematyce i układaj w odpowiedniej kolejności np. zdjęcie kawy, selfie, wspomnienie z podróży, fotka z psem. Wykorzystaj różne ujęcia, zrób zdjęcie pod innym kątem lub wypróbuj nowy filtr. Dzięki temu twój profil będzie prezentował się interesująco i niebanalnie! Ważna rada - nie wrzucaj kilku zdjęć pod rząd. Najlepiej jest dodawać 1 lub 2 zdjęcia dziennie. Większa liczba zdjęć może zostać uznana za spam i zawłaszczanie strony głównej. Bardzo przydatną aplikacją jest również apka UN UM. Dzięki niej możemy przestawiać, zamieniać miejscami zdjęcia i zobaczyć z wyprzedzeniem jak będzie wyglądała siatka naszego Instagrama. Twój profil będzie dopracowany do perfekcji!

Nie wrzucaj brzydkich zdjęć!

Najważniejsza zasada: bądź wybredny i selektywny. Instagram nie jest miejscem na zdjęcia robione w pośpiechu, przy kiepskim oświetleniu czy z brudnymi naczyniami w tle. Każde zdjęcie, które trafi na twój profil musi być po prostu dobre i pasować do twojego stylu. Zawsze wybieraj tylko najlepsze zdjęcia, z których jesteś dumny.

Zdawaj relację na Instagramie z każdego zakątka świata!

