Według paryżanek mniej znaczy więcej – także jeśli chodzi o makijaż! Nowoczesne i niezwykle modne wiedzą, jak stosować się do tej zasady, a zarazem nie rezygnować z trendów i kolorów. Paryżanki uwielbiają malować usta - wiedzą, że ten prosty urodowy trik ożywia każdą stylizajcę! Każda z nich ma przynajmniej trzy kolory szminek, które pasują na różne okazje. Jakie?

1. Na spotkanie z przyjaciółkami:

Karminowa czerwień kojarzy się z artystyczną bohemą Paryża. Pomadka w tym kolorze idealnie pasuje na spotkanie z przyjaciółmi w kawiarni. Ważne, żeby usta były w twoim makijażu dominujące, Bourjois Rouge Edition Velvet nr 15 Red - Volution nie potrzebuje konkurencji :) Precyzyjny aplikator, którym nakładamy pomadkę, doskonale obrysowuje ich kształt i wyrównuje ich dysproporcje, dlatego możesz zrezygnować z wcześniejszego obrysowania ust konturówką.

2. Na imprezę:

Skorzystaj z neonowej czerwieni, jeżeli masz ochotę być w centrum uwagi! To absolutny hit sezonu! Bourjois Rouge Edition Velvet nr 03 Hot Pepper to odcień, który paryżanki stosują od rana do wieczora - stopniując jedynie jego intensywność. Według nas najbardziej pasuje na wieczorną imprezę. Pamiętaj - resztę makijażu, tak jak paryżanki, ogranicz do minimum!

3. Na randkę:

Każda fashionistka ma ten malinowo - czerwony odcień w swojej torebce! Kojarzy się z klasycznym francuskim kinem i romantyczną miłością. Dlatego według nas Bourjois Rouge Edition Velvet nr 18 It's redding Men to pomadka idealna na randkę! Wystarczy, że pomalujesz delikatnie rzęsy, podkreślisz spojrzenie kredką do oczu, zapleciesz sobie dziewczęce warkocze i założysz modną pastelową bomberkę. Nikt ci się nie oprze!

