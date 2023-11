1 z 5

Fryzury Magdy Gessler

Fryzura Magdy Gessler od lat pozostaje niezmienna. Burza blond loków to jeden z charakterystycznych elementów wizerunku jednej z największych obecnie gwiazd telewizji TVN. Kręcone włosy to atrybut gospodyni "Kuchennych rewolucji" do tego stopnia, że wiele osób już nie wyobraża sobie Magdy Gessler w jakiejkolwiek innej fryzurze. Loki przylgnęły do Gessler, lecz okazuje się, że gwiazda nie zawsze nosiła taką samą fryzurę. Dotarliśmy do zdjęcia, na którym królowa polskiej kuchni ma proste włosy!

Jak wygląda? Zobaczcie zdjęcie!

