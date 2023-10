4Dreamers to obecnie jeden z najpopularniejszych polskich zespołów młodego pokolenia. W jego skład wchodzą Jakub Szmajkowski, Mateusz Gędek, Maksymilian Więckowski i Tomasz Gregorczyk, którzy poznali się na planie "The Voice Kids". Niedawno mieliśmy okazję porozmawiać z Kubą Szmajkowskim (podczas relacji live na Instagramie), więc nie mogliśmy go nie zapytać o relacje z kolegami z grupy! Z kim trzyma się najlepiej? Posłuchajcie rozmowy z Jakubem!

Reklama

Zobacz także: Jak Kuba Szmajkowski z 4Dreamers radzi sobie ze szkołą w okresie kwarantanny? Co dalej z zespołem?