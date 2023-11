We wrześniu książę George poszedł do szkoły! Prawnuczek królowej Elżbiety II radzi sobie bardzo dobrze, chociaż ma bardzo wiele zajęć i musi dużo się uczyć. Niemniej jednak według "Vanity Fair " książę pomimo swojego szlacheckiego tytułu jest bardzo lubiany w klasie. I nawet dostał ksywkę, która mu się spodobała! Jaką?

Książę George ma nową ksywkę

Jak powinni się zwracać koledzy i koleżanki do księcia Georga? Czy można do niego mówić po imieniu, a może najpierw trzeba użyć tytułu szlacheckiego? Problemu tego nie mają rówieśnicy sześciolatka, którzy w szkole traktuje się równo i nie zwracają uwagi na pochodzenie księcia. Dzieci zdają sobie sprawę, że książę kiedyś zasiądzie na tronie, jednak wydaje się to bardzo odległe i kto by teraz się tym przejmował?

George jest bardzo szczęśliwy w szkole. Dostał ksywkę P.G. od tytułu Prince George (Książę George) - mówi jeden z rodziców ze szkoły Vanity Fair. - Książę jest bardzo popularny i ma mnóstwo przyjaciół. Praktycznie nie ma zamieszania wokół jego pochodzenia.

Podobno ksywka spodobała się Georgowi, jak i William i Kate nie mają nic przeciwko niej. Książęca para nie wywyższa się również w szkole. Jest bardzo towarzyska i mile odnosi się do innych rodziców.

William i Kate zawsze są bardzo przyjaźni. Książę William bardzo lubi rozmawiać z innymi rodzicami. Jest bardzo gadatliwy i sympatyczny - czytamy dalej.

Książę William również był lubiany i popularny w szkole. Czy książę George wdał się w ojca? Wszystko na to wskazuje! ;)

Książę George lubi chodzić do szkoły

