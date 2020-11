Jak kiedyś wyglądał Dawid z „Rolnik szuka żony”? Mężczyzna bardzo się zmienił, teraz nie może opędzić się od adoratorek

Dawid to jeden z czterech mężczyzn, którzy postanowili poszukać miłości w obecnej edycji „Rolnik szuka żony”. Choć to, czy 29-letni uczestnik odnajdzie uczucie przed kamerami stoi pod wielkim znakiem zapytania, dużo wskazuje na to, że poza programem ma spore grono adoratorek. Co więcej, zanim widzowie poznali Dawida, wyglądał on zupełnie inaczej.

Dawid to jeden z uczestników programu, który do swojego wizerunku przykłada szczególną uwagę, a na randkach prezentuje się wręcz nienagannie. Elegancki garnitur oraz buty, a do tego charakterystyczny zarost sprawiają, że mężczyzna wpadł w oko niejednej telewidzce. Na szczęście fanek jest on bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dokopaliśmy się do jego zdjęć sprzed lat.

Zobacz też: "Rolnik szuka żony": Co wydarzy się w 9. odcinku? "Wesele będzie się kroiło"

„Rolnik szuka żony”. Jak kiedyś wyglądał Dawid? Jedna rzecz wciąż pozostała niezmienna

Choć 8 odcinek programu „Rolnik szuka żony” przyniósł Dawidowi sporo rozczarowań, a widzowie byli świadkami dramatycznych scen, do których doszło pomiędzy nim a Martyną, przez co jego szanse na odnalezienie miłości diametralnie zmalały, wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna nie powinien się poddawać.

29-letni rolnik, którego pasją są nowinki technologiczne, nie może narzekać na brak zainteresowania. Jego profil w mediach społecznościowych śledzi kilkanaście tysięcy użytkowników, w tym spore grono kobiet. Co więcej, Dawid przypadł również do gustu jednej z ulubionych uczestniczek programu - Jessice! Mężczyzna dostaje od internautek sporo komplementów:

- Twòj uśmiech jest niesamowity. - Dawid, Ty przystojniaku. - Fiu Fiu… - Ślicznie. - Ale przystojniak!

Jak widać Dawid potrafi zawrócić kobietą w głowach. Jak jednak wyglądał zanim pojawił się w programie? Okazuje się, że po charakterystycznym zaroście, jeszcze kilka lat temu, nie było ani śladu, a na niektórych zdjęciach z przeszłości jest od nie do poznania! Trzeba jednak przyznać, że zawsze w swoich stylizacjach stawiał na eleganckie koszule i garnitury! Równie konsekwentny był również w kwestii fryzury. Jak wyglądał bez brody? Tu zdania są podzielone. Niektóre z fanek uważają, że było dużo lepiej, choć jak powszechnie wiadomo, ładnemu we wszystkim ładnie.

Jak kiedyś wyglądał Dawid z "Rolnik szuka żony"? W sieci pojawiły się jego dawne zdjęcia.

Instagram

Jak wyglądał bez charakterystycznej brody?

Instagram

Niektórzy uważają, że bardzo się zmienił.