Jak Izabela Zeiske z "Gogglebox" radzi sobie po śmierci teściowej? Padły wzruszające słowa

To były smutne święta dla Izabeli i Joachima Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem". Uczestniczka programu TTV w niedzielę wielkanocną zamieściła dramatyczny wpis o śmierci teściowej. "Druga mama", jak pięknie mówi o niej Izabela, odeszła nagle w wieku 85 lat. Dziś minął zaledwie tydzień od tej strasznej chwili. Mama Joachima szczerze opowiedziała o tym, jak radzi sobie ze stratą ukochanej osoby.

Izabela i Joachim to duet mamy i syna, który podbił serca widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnie święta były dla nich pełne smutku, ponieważ w Wielką Sobotę zmarła teściowa Izabeli a babcia Joachima. W sieci pojawiło się setki krzepiących komentarzy, kierowanych do całej ich rodziny.

Dziś mija zaledwie tydzień od śmierci. Izabela Zeiske postanowiła nagrać wzruszające słowa, które skierowała do życzliwych ludzi, którzy w ciągu ostatniego tygodnia wysłali jej mnóstwo ciepłych słów. Opowiedziała również jak radzą sobie po ogromnej stracie:

Izabela Zeiske stara się dostrzegać pozytywy w życiu i iść dalej:

Tak jak kiedyś Krawczyk śpiewał, że po burzy wraca słońce to my też musimy z tej burzy naszego życia wyjść i iść do przodu. Takie jest życie. Ból zawsze zostanie. Pamięć nie przestanie myśleć ale życie toczy się dalej.

Zwróciła się także do internautów, aby nauczyli się doceniać każdą piękną chwilę, jaką daje im życie:

Cieszcie się życiem, cieszcie się każdym dniem, bo to życie niestety niby jest długie ale w sumie to jest krótkie. Co to jest 85 lat? Może jak ktoś jest młodszy to myśli z innej perspektywy ale naprawdę to nie jest dużo. Wykorzystujcie to życie na maxa w pozytywnym znaczeniu, radujcie się z każdego dnia i z każdej chwili.