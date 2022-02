Jak dziś wygląda Bartosz Żukowski, serialowy Walduś ze "Świata według Kiepskich"? Mamy nowe zdjęcia

Bartosz Andrzejczak z "40 kontra 20" przeszedł zdumiewającą metamorfozę. Na nowym nagraniu aż ciężko go rozpoznać, jednak fani zachwycają się jego nowym lookiem. Jesteście ciekawi co takiego zmienił Bartek w swoim wyglądzie? Sprawdźcie szczegóły poniżej! "40 kontra 20": Bartek przeszedł fantastyczną metamorfozę! Fani zachwyceni! Bartek, który wystąpił w pierwszej edycji "40 kontra 20" odnalazł miłość w programie. Pomimo początkowego zainteresowania Julią, wybrał jednak Patrycję. Mimo że widzowie nie wróżyli im sukcesu w miłości, to jednak Bartek i Patrycja tworzą związek do dziś - w przeciwieństwie do Roberta i Kingi, których relacja niestety nie przetrwała próby czasu . Bartek i Patrycja, mimo że żyją w związku na odległość , nie kryją swoich uczuć do siebie. Chętnie publikują wspólne zdjęcia i filmiki. Jednak teraz, na jednym z nich Bartek wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas... Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga pokazała zdjęcie ze spaceru z dzieckiem, a internauci ruszyli z gratulacjami! Na Instagramie fani zaczęli zauważać zmianę w wyglądzie Bartka. Na filmiku ze swoją dziewczyną , wygląda kompletnie nie jak on! Przeszedł wręcz spektakularną metamorfozę, mianowicie... zgolił zarost! Jego obserwatorzy są absolutnie zachwyceni jego przemianą. - Jak zupełnie inna osoba! Mega metamorfoza - Ekstra 😍🔥🙌 - piszą fani. Sami spójrzcie, jak teraz wygląda Bartosz z "40 kontra 20"! Wyświetl ten post na Instagramie Post...