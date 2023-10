Kiedyś ekologia kojarzyła się głównie z aktywistami, głośnymi akcjami i organizacją Greenpeace. Wstyd przyznać, ale mało kto traktował ją wtedy poważnie. Jednak z czasem, bycie eko stało się coraz bardziej popularne, a nawet… modne! Obecnie prawie każdy biznes, jak i zwykli ludzie, starają się wprowadzić do swojego życia ekologiczne rozwiązania. Nawet świat wielkiej mody poddał się "zielonemu szaleństwu" - zaczął wykorzystywać tkaniny z recyklingu czy... odpadów! Ten słuszny trend widać również w Hollywood — gwiazdy działają na rzecz naszej planety i zachęcają swoich fanów do zmiany nawyków. Przekonaj się, które z nich są najbardziej eco-friendly i co każdy z nas może zrobić dobrego dla środowiska!

Natalie Portman od wielu lat jest weganką, a na Instagramie chętnie dzieli się ze swoim fanami roślinnymi przepisami. Aktorka stworzyła również linię wegańskich butów, natomiast zyski ze sprzedaży przekazała na rzecz fundacji The Nature Conservancy. W 2017 roku była jedną z producentek filmu dokumentalnego „Eating Animals”, który opowiada o hodowli przemysłowej zwierząt. Kolejną eko gwiazdą jest Joaquin Phoenix. Jego słynna oscarowa mowa obiegła cały świat! Aktor nie tylko aktywnie namawia na przejście na dietę roślinną, ale i bierze udział w manifestacjach w sprawie zmian klimatu. W tym roku, gwiazdor postanowił pojawiać się na ceremoniach rozdania nagród filmowych tylko w jednym smokingu. Chciał dać dobry przykład i pokazać, że nie potrzebujemy ogromnej liczny ubrań. Nawet podczas wielkich gal.

Leonardo DiCaprio był pierwszą z hollywoodzkich gwiazd, która zaczęła nagłaśniać problem zmian klimatycznych. Już w 1998 roku założył organizację non-profit Leonardo DiCaprio Foundation, która tylko w roku 2018 zebrała aż 100 milionów dolarów na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi! Ostatnio Leonardo przekazał również 5 milionów dolarów na ratowanie amazońskich lasów, które uległy niszczącym pożarom.

