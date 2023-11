W maju tego roku dowiedzieliśmy się, że Joanna Krupa spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Gwiazda "Top Model" pokazała pozytwyny test ciążowy, a teraz chwali się rosnącym brzuszkiem. Okazuje się, że nie ona jedna z show "Top Model" zostanie niedługo mamą! Jedna z uczestniczek właśnie podzieliła się radosną nowiną i pokazała lekko zaokrąglony brzuszek!

Mowa o Jagodzie Judzińskiej, która wystąpiła w 5. edycji "Top Model". Uczestniczka zwróciła uwagę wszystkich, gdy opowiedziała o swojej chorobie. Jagoda cierpi bowiem na bielactwo. Choroba nie jest dla niej przeszkodą w modelingu. Judzińska chętnie odsłania też swoje ciało - jakiś czas temu pojawiła się nawet na okładce magazynu "CKM".

Teraz przed Jagodą nowa rola. Już za kilka miesięcy zostanie po raz pierwszy mamą i nie ukrywa, że nie może już się tego doczekać!

Wkrótce zostanę Mamą! Mieszanka emocji, od radości do przerażenia. Zadaje sobie pytania: jaką będę mamą? Czy sobie poradzę? Jak będzie wyglądało te resztę miesięcy oczekiwania? Jedno jest pewne: to 9 miesięcy, które na zawsze zmieni Moje życie! Nie tylko dlatego, że ich zwieńczeniem będą narodziny mojego Maleństwa. To jedyny taki czas, w którym każda kobieta czuje się wyjątkowo..... - napisała Judzińska na Instagramie.